Comenzó el torneo

Ayer dio comienzo el torneo apertura de minibásquetbol, cuya subcomisión preside Marcos Naso. Detalle:

Fecha 1

U12

Los Indios “B” 32 vs Sarmiento 48

Ciclista 95 vs San Martín 33

Alsina 50 vs 9 de Julio 67

El Linqueño 0 vs Argentino A 20

Cavul A 66 vs Los Indios A 24

Cavul B 29 vs Los Indios A 46

Argentino B 16 vs Social 51

U13

Los Indios “B” 56 vs Sarmiento 22

Ciclista 36 vs San Martín 34

El Linqueño 65 vs Argentino A 23

Cavul 17 vs Los Indios A 81

Libre: Porteño de Chacabuco

Segunda fecha (13-4)

Cavul vs Argentino “B”

Los Indios “A” vs El Linqueño

Argentino “A” vs Alsina

9 de Julio vs Ciclista

San Martín vs Junín/Los Indios “B”

Sarmiento vs Porteño

Libre: Social

Tercera fecha (20-4)

Porteño vs San Martín

Junín/Los Indios “B” vs 9 de Julio

Ciclista vs Argentino “A”

Alsina vs Los Indios “A”

Argentino “B” vs El Linqueño

Cavul vs Social

Libre: Sarmiento

Hoy arranca el femenino

Zona Norte

1º Fecha

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

Los Indios vs Sports (Pe)

Gimnasia y Esgrima (Pe) vs San Martín

Zona sur

1º Fecha

Porteño (Ch) vs Atlético 9 de Julio

Social (Ch) vs El Linqueño

Moreno (Br) vs Argentino (Chiv)

Primera fecha de mayores (08/04/24)

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

Argentino (Chiv) vs Sports (Pe)

Porteño (Ch) vs San Martín

Mini / U13 / U15 / U18.