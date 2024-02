Batacazo de Quilmes, anoche, en La Plata

Quilmes de Mar del Plata derrotó anoche a Gimnasia y Esgrima en La Plata por 86 a 85, con un agónico doble de Rodrigo Acuña a falta de 1 segundo y 6 décimas para la chicharra final.

El ex Ciclista Juninense fue la figura indiscutida de la noche, con 25 goles y 11 rebotes (doble doble).

El Cervecero marplatense se aleja del fondo y empieza a lidiar con los del medio de la tabla posicional.

Anoche

Gimnasia (Lp) 85 vs Quilmes (Mdp) 86

Echagüe 91 vs Jachal (Sj) 57

Colón (Sf) 80 vs Amancay (Lr) 74

Hoy

20 Racing (A) vs Provincial (R)

21 Rocamora vs Ameghino

21 Dep. Norte vs Gepu

22 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

22 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

Martes 20

21 Echagüe vs Amancay (Lr)

21 Atenas (C) vs Independiente (Sde)

22 Hispano vs Quilmes (Mdp)

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Miércoles 21

20 Pilar vs Provincial (R)

21 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

22 Sp. Suardi vs Gepu

Jueves 22

21 Atenas - Montmartre (Cat)

21 Barrio Parque - Independiente (Sde)

22 Villa San Martín - Amancay (Lr)

Viernes 23

20 San Isidro – Gepu

20 Lanús - Provincial (Ros)

21 Unión (Mdp) - Ciclista (J)

22 Villa Mitre (Bb) - Racing (Ch)

Sábado 24

21 Echagüe - Deportivo Norte

21 Quilmes (Mdp) - Ciclista (J)

22 Barrio Parque - Montmartre (Cat)

Domingo 25

20 Racing (Ave) – Rocamora

21 Pilar - La Unión (Colón)

Lunes 26

20 Lanús – Rocamora

21 Colón (Sf) - Deportivo Norte

21 Echagüe - Sportivo Suardi

22 Hispano Americano – Unión (Mdp)

Martes 27

20 Racing (Ave) - La Unión (Colón)

21 Salta Basket - Jachal (Sj)

Miércoles 28

20 Gimnasia (Lp) - Unión (Mdp)

21 Echagüe - San Isidro

21 Villa Mitre (Bb) - Ciclista (J)

22 Colón (Sf) - Sportivo Suardi

Jueves 29

21 Salta Basket - Amancay (Lr)

21 Lanús - La Unión (Colón)

22 Independiente (Sde) - Jachal (Sj)

Ciclista en febrero

23/02 21 Unión MdP vs Ciclista

24/02 21 Quilmes MdP vs Ciclista

28/02 21 Villa Mitre vs Ciclista.