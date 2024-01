Ciclista fue más que Atlético Lanús

Ciclista Juninense extendió la racha de victorias en La Liga Argentina. Anoche frenó al líder, Atlético Lanús, a quien goleó por 82 a 69.

Con esta victoria, el quinteto de nuestra ciudad se metió entre los nueve primeros del campeonato.

Buen primer tiempo del Verdirrojo, regulando la marcha del juego. Primero fue contundente, luego mesurado; lo que en el balance general le permitió tener las acciones controladas y el resultado lejos de su adversario de turno.

En el primer cuarto sobresalieron los pívot Jonathan Basualdo y Caden Eebling (17 de los 21 goles), y en el segundo llegó desde el banco Matías Acosta, que se adueñó del juego para un parcial de 42-34.

No hubo variación de acciones en el complemento. Ciclista manejó siempre el mismo libreto y no se movió de ahí.

Buena defensa para bajar el goleo de Lanús y efectividad para sostener el marcador por encima de los veinte goles. Ideal.

Más de Caden Ebeling y Matías Acosta en el cierre del partido, y caso resuelto.

Lanús siempre corrió de atrás, nunca le encontró la vuelta al partido. Fueron los arrestos de Joaquín Ríos en el arranque (inclusive metiendo el último triple sobre la chicharra del primer cuarto) y una sobresaliente tarea del nuevo extranjero, Devonte Patterson, en el medio juego. Pero no le alcanzó.

Ciclista tiene otro partido más de local, el próximo lunes, recibiendo al equipo del juninense Eduardo Jápez, Hispano Americano de Río Gallegos.

