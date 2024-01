Con doble debut de extranjeros, Argentino recibe esta noche la visita de Zárate Basket

Argentino vuelve a ser local esta noche en El Fortín de las Morochas. Desde las 21 tiene otra dura prueba ante el encumbrado Zárate Basket, formación que logró rápidamente química de equipo y lleva 8 partidos ganados en 18 presentaciones.

En el Turco debutan dos refuerzos extranjeros. Se trata de Michael D'Souza Poole y Francisco Centeno, quienes alcanzaron a tener un par de entrenamientos nada más con el plantel profesional.

Ganó Oberá

En el juego televisado del mediodía del domingo, Oberá TC derrotó como visitante a Independiente de Oliva por 85 a 78, con 13 goles del ex Argentino y Ciclista, Juan Ignacio Laterza.

Ayer

Independiente 78 vs. Oberá 85

Hoy

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

Mañana

21 Riachuelo (Lr) vs Regatas

Miércoles 31

22 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2

La Unión vs. Peñarol

Olímpico vs. Argentino

Lunes 5/2

20 Comunicaciones vs Regatas (C)

22 Boca vs Zárate Basket

Martes 6/2

20 Independiente (O) vs Argentino (J)

Miércoles 7/2

20 Oberá vs Ferro

21 Quimsa vs Riachuelo (Lr)

Jueves 8/2

21 Instituto vs Argentino (J)

Viernes 9/2

21 Regatas (C) vs Ferro

21 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

Sábado 10/2

21 Instituto vs Zárate Basket

21 Comunicaciones vs Peñarol (Mdp)

Argentino en febrero

04/02 Olímpico vs Argentino

06/02 Independiente vs Argentino

08/02 Instituto vs Argentino

19/02 Argentino vs Comunicaciones

24/02 Platense vs Argentino

28/02 Gimnasia vs Argentino.