El Verdirrojo jugó anoche otro amistoso de pretemporada. Se presentó en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos ante el club de Regas. Perdió 85 a 65.

Este viernes Ciclista tiene otro amistoso, en este caso vuelve al Coliseo del Boulevard para recibir la visita de El Talar de Pacheco. Jugarán a las 21.

Otros amistosos

27/09 vs El Talar - Local - 21:00 hs

02/10 vs Regatas (SN) - Visitante - 21:00 hs

06/10 vs El Talar - Visitante - 19:00 hs.