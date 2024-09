Ayer fue noche de amistosos. En Junín Ciclista recibió a El Talar de Villa Pueyrredón. Perdió 82 a 73 con mucho para seguir mejorando.



Lo mismo que Argentino que cayó en Chivilcoy, ante Racing, por 82 a 71.

Más partidos

02/10 Ciclista vs Regatas (SN) - 21 hs

02/10 Pergamino vs Argentino – 21 hs

05/10 Gimnasia de La Plata vs Ciclista (en 9 de Julio) 21 hs

06/10 Ciclista vs El Tala – 19.