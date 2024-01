Ciclista Juninense recibe a uno de los punteros del torneo, Deportivo Viedma

Ciclista Juninense buscará los dos puntos en juego esta noche ante Deportivo Viedma, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol 2023/2024.

El partido se iniciará a las 20 y será controlado por Leonardo Mendoza y Ezequiel Macías, ambos jueces oriundos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, mientras que como comisionado técnico actuará el platense Walter Milocco.

El equipo local, dirigido por Daniel Jaule, buscará su quinto triunfo en este certamen (tiene ocho derrotas), mientras que el Deportivo Viedma comparte el primer puesto del torneo con los pampeanos de Pico FC, con diez triunfos y cuatro derrotas hasta el momento. También hoy jugarán, desde las 21, Rivadavia Básquet ante San Isidro de San Francisco (Córdoba) y Atlético Lanus frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

A las 22, en tanto, se enfrentarán Independiente BBC ante Echagüe de Paraná; Montmartre de Catamarca vs. Colón de Santa Fe; y Racing de Chivilcoy espera a Villa Mitre de Bahía Blanca.

El viernes jugarán: GEPU de San Luis vs. San Isidro de San Francisco; Salta Basket vs. Echagüe de Paraná (a las 21); y desde las 22, Independiente BBC vs. Colón de Santa Fe. El sábado 13 dirimirán Atlético Pilar vs. Ciclista Juninense; Quilmes de Mar del Plata vs Hispano Americano (a las 21); y Tomás de Rocamora vs. La Unión de Colón, Entre Ríos.

Completando la semana, el domingo 14 se enfrentarán:

A las 20, Lanús vs. Racing de Chivilcoy; y Racing de Avellaneda vs. Pergamino Básquet; y a partir de las 21, Gimnasia de La Plata vs. Pico FC, y Salta Basket ante Colón de Santa Fe.