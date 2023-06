9 de Julio derrotó anoche a Unión Carmeña

9 de Julio quedó tercero al derrotar anoche a Unión Carmeña como visitante por 72 a 62. Mañana cierran la fase regular de primera división Cavul y Unión Carmeña en Lincoln.

Como viene aspectado todos los play in serían: Juego 1) El Linqueño vs Argentino (en Lincoln) y 2) Porteño vs Ciclista (en Chacabuco).

Play in U15

Tras completarse el partido entre Ciclista Juninense y San Martín, con victoria Verdirroja por 104-14, los play in quedaron de la siguiente manera: Juego 1) Argentino “B” vs Porteño de Chacabuco y juego 2) San Martín vs Alsina de Los Toldos. El ganador del juego 1 se asegura el puesto 7 y el perdedor enfrenta al ganador del juego 2. El perdedor del juego 2 se despide hasta el próximo campeonato.

Fecha Pendientes

Anoche

U17 - Unión 53 - 9 de Julio 67

Mayores - Unión 62 - 9 de Julio 72

Hoy lunes

Club Porteño

19:30 U17 Porteño - Argentino

Club Los Indios

19:30 U17 - Los Indios "B" - Ciclista

Martes 27

Club Cavul

19:30 U17 - Cavul - Unión

21.15 Mayores - Cavul – Unión

Miércoles 28

Club Cavul

19.30 U17 Cavul "B" _ Los indios "B"

21.15 U19 Cavul _ Los indios

Goleadores

Guido Pinelli (CCJ) 229

Franco Lombardi (SM) 214

Nicolás Pastorino (CAV) 214

Bautista Arrascaete (9J) 210

Nicolás Payero (CLI) 195

Blas Corbalán (CAEL) 186

Franco Farina (CAS) 184

Francisco Vargas (CAS) 182

Ammiel Márquez (SM) 180

Santiago Mechedze (CAR) 179

Damián Martínez (CAV) 176

Lucas Banegas (UCA) 173

Pablo Panetta (CAR) 166

Santiago Capelli (CAA) 153

Tomás Pérez (CAP) 152

Hernán Acuña (CAEL) 148

Nahuel Barrozo (9J) 134

Juan Orcesi (CAS) 130

Tomás García (CAP) 130

Uriel Bruzzese (CAR) 127

Tomás Palomero (CLI) 125

Patricio Couffignal (UCA) 125

Santino Gauna (9J) 125

Ezequiel Urbieta (CAV) 123

Marcos Villar (CAS) 122

Nicolás Gaud (CJ) 121

Laureano Ricci (SM) 120

Francisco Sayar (DB) 117

Renzo Diperna (SM) 113

Martín Alonso (CAV) 112

Martín Sekul (SM) 112

Agustín Zotarelli (CAP) 110

Martín Yonnaguer (CLI) 110.

El Puma en Nicaragua

El árbitro internacional Franco Anselmo Krivocapich se encuentra en Nicaragua, donde dirige el Final Four de los pre - qualified a la Americup 2025 de mayores.

El Puma luego seguirá viaje a México, donde se disputará la Americup femenina de mayores.