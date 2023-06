Se juega esta noche el último partido de la fase regular del campeonato de primera división, para luego dar paso a los play in y posteriores play off. Cavul recibe a Unión Carmeña desde las 21.15 con un preliminar de la categoría U17 a las 21.30.

Los play in serían: Juego 1) El Linqueño vs Argentino (en Lincoln) y 2) Porteño vs Ciclista (en Chacabuco).

Play in U15

Tras completarse el partido entre Ciclista Juninense y San Martín, con victoria Verdirroja por 104-14, los play in quedaron de la siguiente manera: Juego 1) Argentino “B” vs Porteño de Chacabuco y juego 2) San Martín vs Alsina de Los Toldos. El ganador del juego 1 se asegura el puesto 7 y el perdedor enfrenta al ganador del juego 2. El perdedor del juego 2 se despide hasta el próximo campeonato.

Play in U17

Tentativamente los play in U17 serían: Juego 1) San Martín vs Ciclista y Juego 2) Argentino vs UCA.

Cuartos U19

Si el miércoles gana Los Indios en Lincoln, cosa que es muy factible, los cuartos de U19 serían:

Argentino vs San Martín

Los Indios vs Sarmiento

El Linqueño vs 9 de Julio

CAVUL vs Ciclista

Fecha pendientes

Domingo

U17 - Unión 53 - 9 de Julio 67

Mayores - Unión 62 - 9 de Julio 72

Anoche

U17 Porteño 71 – Argentino 41

U17 - Los Indios "B" 79 – Ciclista 56

Hoy

Club Cavul

19:30 U17 - Cavul - Unión

21.15 Mayores - Cavul – Unión

Miércoles 28

Club Cavul

19.30 U17 Cavul "B" _ Los indios "B"

21.15 U19 Cavul _ Los indios

Goleadores