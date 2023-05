Se jugó ayer la quinta fecha del campeonato

De manera parcial se cumplió ayer la quinta fecha del campeonato local de minibásquetbol. No viajó El Linqueño a Los Toldos por la intensa lluvia reinante en la región. Detalle:

Resultados

Mini

Sarmiento G vs Argentino P

9 de Julio P vs Los Indios G

San Martín G vs Porteño P

Junín G vs Social P

Ciclista G vs Cavul P

Alsina vs El Linqueño (postergado)

U13

9 de Julio 65 vs Los Indios 51

San Martín 66 vs Porteño 38

Junín 34 vs Social 32

Ciclista 49 vs Cavul 42

Alsina vs El Linqueño (postergado)

Mini “B”

Cavul G vs Argentino “B” P

Cavul G vs Argentino “C” P

Los Indios G vs San Martín P.