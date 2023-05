Matías Huarte: “El balance fue muy positivo”

La verdad que el balance fue muy positivo. Desde mi llegada al equipo donde la situación era compleja (había que cambiar ciertas situaciones). Creo que los frutos se vieron y con creces.

Cambiamos la mentalidad del equipo, la forma de jugar, la dinámica y le hizo bien al grupo, le hizo bien el cambio de aire y se dieron los resultados que se tenían que dar para que Argentino quede un año más en la Liga Nacional de Básquetbol.

También la realidad marcó que se ganaron partidos importantes que uno a priori los daba medio con la cruz, como Instituto de Córdoba, Platense en calidad de visitante y algunos que con equipos de jerarquía se nos escaparon por un punto como en la cancha de Obras, Oberá mismo en Junín.

Hubo un cambio de aire importante que el jugador captó, más allá de la impronta que uno le pone al equipo y que trata que sus planteles jueguen de una forma determinada. Fueron un conjunto de cosas que se dieron rápido para que Argentino continuara en primera.

Uno miraba el fixture de los partidos que quedaban y metía miedo. Es más, cuando me ofrecen el equipo había dos cosas que me hacían ruido. Pero yo estaba convencido que podía revertir la situación.

Una era el fixture que pintaba demoledor. Ya de inicio con Atenas acá que en ese momento era un rival directo por la permanencia, más allá de la situación que estaba atravesando el equipo cordobés.

Y lo otro es que no podía meter mano en el equipo. Cuando asumo los jugadores ya estaban y no se podían hacer más cambios por una cuestión reglamentaria porque ya estábamos posterior a la fecha de recambios.

Sabía que me tenía que acoplar a lo que estaba y trabajar sobre eso. Fue un lindo desafío tener que cambiarle la impronta al equipo.

Viendo como se está desarrollando la permanencia hubiese sido complicado para Argentino jugarla. Gracias al esfuerzo de los jugadores, los dirigentes, y la gente, no tuvimos que vivir esta situación compleja.

Uno ahora lo mira súper tranquilo, desde el sillón y disfruta no estar ahí. No quiero estar en los zapatos de Castiñeira, ni de Costa.

Cuando se fueron

los extranjeros

La verdad, la primer situación es sacarse el sombrero con los jugadores que tuvieron la empatía que tuvimos todos para con el club, para con la situación.

Creo que la comisión directiva de Argentino hace un esfuerzo sobrehumano para jugar a este nivel y se entendió de esa manera.

Sabíamos que económicamente era un gasto innecesario, por más que deportivamente éramos conscientes que tampoco íbamos a llegar a ser tan competitivos como en ese momento.

A mí como entrenador me duele, pero con un poco de empatía y poniéndose en el lugar del dirigente y del hincha las cosas se dieron de la mejor manera.

Creo que todos empujamos un poquitito del carro para ponernos del lado del club primordialmente.

Los jugadores, Juanchi y Jonny que son los más experimentados, fueron los que más dolidos estaban porque a ellos les gusta ser competitivos siempre, igual que a mí.

Como entrenador quedé con seis partidos no ganados, pero no me molestó.

También sirvió para que chicos de las formativas pisen la cancha y nosotros saber dónde estamos parados con ellos, porque tienen que trabajar mucho la parte física, pero mostraron sus cosas interesantes. Santi Capelli, Santi Bilbao, Augusto Gennero, tuvieron minutos de calidad y demostraron que el día de mañana en una rotación pueden participar tranquilamente.

Diego Colón Méndez también demostró lo suyo. Tiene contrato con el club y debe volver. Es un jugador interesante, tiene gol en la mano y tiene que aprender la idiosincrasia del juego de la Liga. Es un chico muy inteligente y le va a agarrar la mano, sin dudas.

El futuro

Tengo que sentarme con la comisión directiva para ver el futuro, la continuidad o no. Hay que ver lo que ellos disponen.

En lo personal también tengo que evaluar ciertas cosas para ver si se da la continuidad o no. Era lo que habíamos acordado cuando terminara el campeonato para ver la situación del club y la mía.

Quiero agradecer nuevamente a todos. Jugadores, dirigentes, hinchas que apoyaron y apoyan a morir a Argentino. Todos hacen que Argentino siga siendo un equipo grande en la Liga Nacional y por eso se lo respeta en todos lados.<