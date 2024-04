San Martín no pudo anoche contra Colón

San Martín dejó escapar una buena chance de acomodarse definitivamente en el campeonato. Anoche perdió contra Colón de Chivilcoy por 86 a 70 y dejó un punto de oro en el camino.

El Celeste no pudo hacer pie de movida y corrió de atrás toda la noche, ante un equipo chivilcoyano que se mostró sólido, tomó distancia en el marcador y nunca le permitió reaccionar.

El veterano Erbel De Pietro fue el “patrón” en la cancha y también Colón contó con una estupenda tarea de Matías Morera.

En San Martín no alcanzaron los 24 de Agustín Acuña, muy solo debajo de las tablas luchando contra todo Colón.

Decimoprimera fecha

Independiente Zárate 83 vs Somisa SN 89

Los Indios 76 vs Regatas SN 100

San Martín 70 vs Colón CH 86

Libre: Belgrano SN

Decimosegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimotercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimocuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

GOLEADORES

Erbel De Pietro (C) 207

Matías Morera (C) 185

Nicolás Rodríguez (RSN) 155

Bautista Arrascaete (CLI) 147

Bruno Carugatti (IZ) 146

Yago Sánchez (SOM) 145

David Véliz (C) 139

Bautista Peralta (CLI) 137

Agustín Acuña (SM) 136

Sebastián Mena (SOM) 133

Carlos Báez (RSN) 131

Axel Méndez (SOM) 127

Franco Lombardi (SM) 124

Matías Rosas Castaño (RSN) 118

Ammiel Márquez (SM) 117

Samuel Diez (BSN) 110

Santiago Giraudo (SM) 105

Franco Farina (CLI) 104

Howard Wilkerson (BSN) 103

Guido Pinelli (CLI) 102