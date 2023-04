Argentino cierra la Liga ante Quimsa

Argentino juga hoy su último partido de la temporada 2022-23 de la Liga Nacional de Básquetbol.

A las 22 recibe la visita de Quimsa de Santiago del Estero, en un partido que será más para revalidar los votos Turcos con su gente que otra cosa. Dirigirán el capitalino Rodrigo Castillo, el platense Maximiliano Cáceres y el entrerriano Leonardo Mendoza.

Anoche

Boca 92 vs Peñarol (Mdp) 82

Regatas (C) 65 vs Olímpico (Lb) 81

Hoy

21 San Lorenzo vs Ferro

22 Independiente (O) vs Platense

22 Argentino (J) vs Quimsa

Martes 18

21 Instituto vs Atenas (C)

21.10 Obras vs Peñarol (Mdp)

22 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 19

21 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Jueves 20

20 Obras vs Platense.