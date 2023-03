Argentino perdió en un polémico final

En el espíritu de las reglas del básquetbol, está contraindicado que los árbitros definan los partidos. Hoy en Argentino pasó todo lo contrario. Le sancionaron una falta a Anderson sobre Maldonado donde (literal) no lo tocó. Y Maldonado definió el partido desde la línea. La televisión es de vital importancia para el arbitraje moderno, y también su espada de Damocles. Lamentablemente Argentino perdió este juego por un error arbitral en el cierre del mismo. Una lástima.

Después, el triple de Anderson estaba completamente fuera de contexto. El partido había terminado. El gol no debe contarse.

Más allá de esto, Argentino flaqueo los tres primeros cuartos y se despertó en el último, donde hizo todo bien y mereció ganar el juego. Pero en el deporte las victorias no se merecen, se logran, y esta fue para Oberá que lo dejó al Turco complicadísimo de cara a la permanencia en la categoría.

Es que tal vez uno de los últimos partidos “ganables” para Argentino era éste y no pudo ser.

No quiere decir que los otros no los pueda ganar, pero los rivales que vienen meten miedo tanto de local como de visitante. El tiempo dirá.

Argentino jugó tres cuartos pobres, donde remó y siempre corrió de atrás. Pero pasó a dominar el juego en los diez minutos finales donde estuvo a punto de ganar el mismo. Por lo mencionado más arriba, no pudo ser.

Programa

Argentino (J) 88 vs Oberá 89

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Lunes 13

20 Platense vs Oberá

21 Instituto vs Regatas (C)

22 Ferro vs Olímpico (Lb)

Martes 14

20 Boca vs Atenas (C)

21 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 15

19 Obras vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Jueves 16

20 Ferro vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Quimsa

21.10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Viernes 17

21 Independiente (O) vs Boca

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 18

11.30 Oberá vs Obras

21 Regatas (C) vs Quimsa

22 Argentino (J) vs Instituto

Fixture Turco

Marzo

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero

<<

<<

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

Oberá Tenis Club 29 21 9 49

Gimnasia y Esgrima 28 20 8 48

Instituto (Córdoba) 25 21 4 46

Obras Sanitarias 26 19 7 45

Atlético Platense 28 17 11 45

Quimsa (SdE) 26 18 8 44

Independiente (Oliva) 28 16 12 44

Olímpico (La Banda) 26 17 9 43

La Unión (Formosa) 29 14 15 43

Regatas (Corrientes) 28 15 13 43

Peñarol (MdP) 27 16 11 43

Argentino (Junín) 31 10 21 41

Riachuelo La Rioja 28 12 16 40

San Martín (Corrientes) 26 14 11 40

Ferro Carril Oeste 28 11 17 39

Boca Juniors 25 14 11 39

Unión (Santa Fe) 30 7 23 37

Comunicaciones 28 7 21 35

San Lorenzo (Almagro) 28 6 22 34

Atenas (Córdoba) 28 2 26 30

--

<<

SINTESIS

Argentino 88

Enzo Filippetti 18

Mascio McCadney 0

Juan Cangelosi 7

Jeremías Sandrini 13

Jonatan Slider 28

.

Alphonso Anderson 17

Joaquín Ríos 2

Marlon Díaz Miranda 3

Agustín Facello 0

D.T.: Matías Huarte

Detalle por cuartos: 1) 20, 2) 24, 3) 30, 4) 27.

Oberá 89

Charles Mitchell 26

Nicolás de los Santos 12

Jonathan Maldonado 11

Justin Tuoyo 16

Xavier Carreras 11

.

Gastón Córdoba 6

Jonatan Torresi 6

Carlos Sandes 1

D.T.: Fabio Demti

Detalle por cuartos: 1) 20, 2) 24, 3) 30, 4) 15.

Estadio: El Fortín de las Morochas

Árbitros: Fabricio Vito (La Plata)-Rodrigo Castillo y Alejandro Trías (Capital)

La figura: Charles Mitchell (OTC)

-

Determinante en el andamiaje del equipo.

<<