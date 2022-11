Se disputó la octava fecha del campeonato local

Ayer se completó la octava fecha del campeonato local de minibásquetbol, con partidos en nuestra ciudad y Lincoln. Detalle:

Resultados

Zona “A”

Mini

9 de Julio G vs Social

Cavul vs Los Indios G

San Martín G vs Porteño

Argentino G vs El Linqueño

U 13

9 de Julio 65 vs Social 8

San Martín 51 vs Porteño 52

Cavul 37 vs Los Indios 75

Argentino 32 vs El Linqueño 39

Novena fecha (21-11)

Porteño vs Ciclista

Alsina vs Argentino “A”

El Linqueño vs Cavul “A”

Los Indios vs 9 de Julio

Social vs San Martín.