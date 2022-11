Ciclista Juninense visita hoy a Lanús

Ciclista Juninense vuelve a presentarse en la ruta. Esta noche a las 20 visita a Atlético Lanús, en el microestadio Antonio Rotilli de la avenida 9 de Julio 1680.

El Verdirrojo buscará la recuperación, luego del traspié sufrido en el sur ante Hispano Americano de Río Gallegos.

Dirigen este partido desde las 20 el santafesino Danilo Molina, la mendocina Micaela Prado y el entrerriano Ezequiel Macías.

Hoy

Zárate Basket vs Gimnasia La Plata

Lanús vs Ciclista Juninense

Mañana

Estudiantes vs Pico FC

La Unión vs Rocamora

Independiente vs Ameghino

Martes 22

Quilmes vs Lanús

Balsuar vs Echagüe

Colón vs Libertad

Le resta al Verdirrojo

Miércoles 23: Ciclista vs Zárate Lunes 28: Pico FC vs Ciclista

Sábado 3/12: Ciclista vs Racing CH

Jueves 8: Ciclista vs Parque Sur

Lunes 12: Ciclista vs La Unión Colón

Receso por las fiestas de fin de año.