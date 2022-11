Hoy se juegan los play in de primera

Esta noche se disputarán los dos juegos play in de la categoría mayores. Porteño recibe la visita de Argentino a las 20 en Chacabuco con arbitraje de Alexis Biset y Gonzalo Geada.

Además, en Lincoln, El Linqueño es local ante Club Junín. Se miden a las 20 y dirigen Franco Anselmo y Julián Spighi.

También ayer se cerraron los cuartos de final de U19. Los semifinalistas son Argentino-El Linqueño y Ciclista-Los Indios. Detalle:

Play In "U15"

U15 - Porteño 45 – Cavul 41

U15 - Los Indios "B" 44 - Ciclista 54

Hoy domingo

En Ciclista

18 U15 – Ciclista - Porteño

Play In "U17"

Lunes 21

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista (7º) - Los Indios "B" (8º)

Club San Martín

20 U17 - San Martín (9º) - Sarmiento (10º)

Martes 22

Club Ciclista o Los Indios

20 U17 - Perdedor (7º Vs 8º) Vs Ganador (9º Vs 10º)

Play In - "Mayores"

Hoy domingo

Club Porteño

20 Mayores - Porteño (7º) - Argentino (8º)

Club El Linqueño

20 Mayores - El Linqueño (9º) – Junín (10º)

Martes 22

Club Porteño o Argentino

Perdedor 7-8 vs ganador 9-10

Cuartos de final U19

U19 - 9 de Julio 58 (0) - El Linqueño 63 (2)

U19 – Ciclista 66 (2) - San Martín 56 (0)

U19 - Los Indios 83 (2) - Sarmiento 41 (0)

Semifinales U19

Argentino vs El Linqueño

Ciclista vs Los Indios.