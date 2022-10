Nueva jornada del campeonato local

Este fin de semana se completó una nueva fecha del campeonato local de minibásquetbol local, con las zonas A y B del “Clausura”. Detalle:

Resultados

Zona “A”

Mini

Cavul A G vs Porteño

Argentino “A” vs Nueve de Julio “A” G

Ciclista vs San Martin A G

Alsina G vs Social

El Linqueño vs Los Indios A (postergado)

U13

Cavul A 72 vs Porteño 34

Argentino A 48 vs Nueve de Julio A 76

Ciclista 0 vs San Martin A 20

Alsina 32 vs Social 18

El Linqueño vs Los Indios A (postergado)

Zona “B”

Los Indios “B” G vs Argentino “B”

Junín G vs Sarmiento

San Martín “B” G vs Cavul “B”.