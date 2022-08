El Club Rivadavia de Junín terminó la obra de la cancha de básquet

Rivadavia de Junín finalizó la obra de la cancha de básquetbol con la colocación del tablero de juego. Ya tenía los aros nuevos colocados y pintado el perímetro de juego con la correspondiente banda demarcatoria adicional.

La cancha será inaugurada en oportunidad de celebrarse el clásico de barrio ante San Martín, en la primera fecha del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, probablemente la semana que viene.

Fixture

Clausura 2022

1º Fecha

Junín Vs Los Indios

Porteño Vs 9 de Julio

Cavul Vs Ciclista

Sarmiento Vs Argentino

Deportivo Vs El Linqueño

Rivadavia Vs San Martín

Libre: Unión Carmeña

2º Fecha

El Linqueño Vs Rivadavia

Argentino Vs Deportivo

Cavul Vs Sarmiento

9 de Julio Vs Ciclista

Los Indios Vs Porteño

Unión Vs Junín

Libre: San Martín

3º Fecha

Porteño Vs Unión

Ciclista Vs Los Indios

Sarmiento Vs 9 de Julio

Deportivo Vs Cavul

Rivadavia Vs Argentino

San Martín Vs Linqueño

Libre: Club Junín



4º Fecha

Argentino Vs San Martín

Cavul Vs Rivadavia

9 de Julio Vs Deportivo

Los Indios Vs Sarmiento

Unión Vs Ciclista

Junín Vs Porteño

Libre: El Linqueño

5º Fecha

Ciclista Vs Junín

Sarmiento Vs Unión

Deportivo Vs Los Indios

Rivadavia Vs 9 de Julio

San Martín Vs Cavul

Linqueño Vs Argentino

Libre: Porteño de Chacabuco

6º Fecha

Cavul Vs El Linqueño

9 de Julio Vs San Martín

Los Indios Vs Rivadavia

Unión Vs Deportivo

Junín Vs Sarmiento

Porteño Vs Ciclista

Libre: Argentino

7º Fecha

Sarmiento Vs Porteño

Deportivo Vs Junín

Rivadavia Vs Unión

San Martín Vs Los Indios

El Linqueño Vs 9 de Julio

Argentino Vs Cavul

Libre: Ciclista Juninense

8º Fecha

9 de Julio Vs Argentino

Los Indios Vs Linqueño

Unión Vs San Martín

Junín Vs Rivadavia

Porteño Vs Deportivo

Ciclista Vs Sarmiento

Libre: Cavul

9º Fecha

Deportivo Vs Ciclista

Rivadavia Vs Porteño

San Martín Vs Junín

El Linqueño Vs Unión

Argentino Vs Los Indios

Cavul Vs 9 de Julio

Libre: Sarmiento

10º Fecha

Los Indios Vs Cavul

Unión Vs Argentino

Junín Vs Linqueño

Porteño Vs San Martín

Ciclista Vs Rivadavia

Sarmiento Vs Deportivo

Libre: 9 de Julio

11º Fecha

Rivadavia Vs Sarmiento

San Martín Vs Ciclista

Linqueño Vs Porteño

Argentino Vs Junín

Cavul Vs Unión

9 de Julio Vs Los Indios

Libre: Deportivo Baigorrita

12º Fecha

Unión Vs 9 de Julio

Junín Vs Cavul

Porteño Vs Argentino

Ciclista Vs Linqueño

Sarmiento Vs San Martín

Deportivo Vs Rivadavia

Libre: Los Indios

13º Fecha

San Martín Vs Deportivo

El Linqueño Vs Sarmiento

Argentino Vs Ciclista

Cavul Vs Porteño

9 de Julio Vs Junín

Los Indios Vs Unión

Libre: Rivadavia de Junín.