San Martín y Los Indios viajan por el Prefederal

Vamos llegando a la recta final y el Prefederal 2024 se pone cada vez mejor. San Martín visita Chivilcoy, desde las 21, para enfrentar a Colón. El equipo de Alsina solo perdió ante Los Indios y de festejar hoy se asegura ni más ni menos que el ascenso al Federal 2025, por lo que se espera mucha gente celeste en la vecina localidad. Agustín Acuña está en duda por un dolor en el hombro y probará en la entrada en calor.

Dirigen el bragadense Mario Castroagudín y el chivilcoyano Juan Manuel Tenaglia.

Los Indios, por su parte, quiere extender su racha victoriosa cuando enfrente a Comunicaciones en Pergamino, con arbitraje del chivilcoyano Francisco Tenaglia y el mercedino Elías Piacentini.

El elenco dirigido por Maxi Tamburini viene de ganar un partido increíble como local ante Argentino de Pergamino y empezó bien los playoff del clausura local. Santiago Bornic seguirá sin jugar por una dolencia en el tobillo. El domingo ambos equipos juninenses jugarán sus revanchas en el ámbito local ante Cavul y 9 de Julio.

La fecha

21 Colón vs San Martín

21 Argentino vs Boca Tigre

21 Comunicaciones vs Los Indios

21.30 Estudiantes vs Náutico



Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 199

Agustín Acuña (SM) 191

Felipe Sánchez (NSP) 191

Rodrigo Bravo (NSP) 190

Federico Aldama (NSP) 154

Sebastián Calvo (BT) 148

Franco Lombardi (SM) 148

Lucas García Cano (AP) 148

Juan Bruno (ELP) 148

Michelle Castro (ELP) 146

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Bautista Arrascaete (CLI) 129

Santino Mitidieri (ELP) 129

Ammiel Márquez (SM) 26

Matías Colliard (AP) 126

Francisco Coronato (SNP) 115.