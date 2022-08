Murray siguió en su Instagram la pelea contra Banchero

Si bien la temporada de la NBA no empezó todavía, la acción tiene lugar en los campos de entrenamiento en donde las estrellas de la liga pasan horas jugando juntos para calentar motores. En las canchas se puede ver la actitud desigual que mantienen los jugadores, algunos divirtiéndose y otros jugando en un nivel de gran intensidad. Un ejemplo de este último grupo es Dejounte Murray, el flamante perimetral que se sumó a Atlanta Hawks en este mercado.

El fin de semana, Murray mantuvo un enfrentamiento con el número 1 del Draft de la NBA 2022, Paolo Banchero. La tensión entre ambos fue escalando hasta que el jugador de 25 años, All Star en la última temporada, le hizo una jugada al novato que lo dejó en ridículo. Golpeó su cuerpo con el balón y acaba finalizando con un mate en auto alley-oop. Al festejar la canasta, le lanzó la pelota al jugador de Orlando Magic.

"Me dejó de seguir en Instagram y todo debe ser muy personal, no? Está bien, asegurate de defenderme la próxima vez y dejá de enviar doble marcajes sobre mí", escribió Paolo Banchero tras el partido.

La respuesta de Dejounte no tardó en llegar y este lunes utilizó su Instagram para dedicarle algunas palabras a su oponente: "Intentaste sobrarme con el número 1 del Draft cuando yo siempre te apoyé cuando eras un niño. No caigas en eso de internet de no decir nada. Ya no eres ese chico humilde que eras. Y lo sabes. Perdiste todo mi respeto. Se humilde, tu vida ahora es real", lanzó Murray.

El rookie de 19 no se quedó callado tras esas acusaciones y le respondió: "Siempre he sido ese chico humilde que te elogiaba hermano, no cambies la narrativa por internet", expresó tratando de enfriar un poco la polémica mostrándose más humilde y con los pies en la tierra.