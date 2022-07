Comienza el cuadrangular final de la provincia de Buenos Aires

Dará inicio esta tarde el Final Four de la Liga Provincial U15 de Básquetbol que organiza la Federación Bonaerense y que preside el juninense Miguel Ángel Chami. 9 de Julio recibirá la visita de Quilmes de Mar del Plata desde las 18 y posteriormente Los Indios será local ante Unión de Mar del Plata, a las 20. Detalle:

Cuadrangular U15

Este viernes comenzará a jugarse el cuadrangular final U15 de la provincia de Buenos Aires.

Fixture

Hoy

Club 9 de Julio

Juego 1– Hora: 18

9 de Julio de Junín vs Quilmes de Mar del Plata (1)

Club Los Indios

Juego 2 – Hora: 20

Los Indios de Junín vs Unión de Mar del Plata (2)

Día 2 – Sábado 30/7

Club 9 de Julio / Club Los Indios

Juego 3 – Hora: 16

Ganador Juego 1 vs Ganador Juego 2 o Ganador de Juego 2 vs Perdedor Juego 1

(a definir cancha)

Juego 4 – Hora 18

Ganador Juego 1 vs Ganador Juego 2 o Ganador de Juego 2 vs Perdedor Juego 1

(a definir cancha)

Día 3 – Domingo 31/7

Club Los Indios/Club 9 de Julio

Juego 5 – Hora: 10

Perdedor de Juego 1 vs Perdedor de Juego 2 (a definir cancha)

Juego 6 – Hora: 12.00

Ganador Juego 1 vs Ganador Juego 2 (a definir cancha)

Apertura Local

Semis "U17" – (a 3 partidos)

Lunes 1 de agosto - 1º Partido

Club 9 de Julio

18.30 U17 - 9 de Julio (4º) - Argentino (1º)

Club Cavul

18.30 U17 - Cavul (3º) - Los Indios "A" (2º)

Martes 2 - 2º Partido

Club Argentino

20 U17 - Argentino (1º) - 9 de Julio (4º)

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios "A" (2º) - Cavul (3º)

Jueves 4 - 3º Partido

Club Argentino

20 U17 - Argentino (1º) - 9 de Julio (4º)

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios "A" (2º) - Cavul (3º)

Final "U17" (a 3 partidos)

Lunes 8 - 1º Partido

Club

20 U19 - Ganador 1º/4º - Ganador 2º/3º

Martes 9 - 2º Partido

Club

20 U19 - Ganador 1º/4º - Ganador 2º/3º

Jueves 11 - 3º Partido

Club

20. U19 - Ganador 1º/4º - Ganador 2º/3º