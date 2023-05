Liga Federal Formativa para los U13, 15 y 17

A partir del domingo 4 de junio se disputará la Liga Federal Formativa para los equipos U13 correspondientes a la Región CAB 1 donde participarán los clubes Los Indios, Argentino de Junín / San Martín y 9 de Julio. Detalle:

15 Equipos (días de juego: “A” 04/06 – “B” 20/06 – “C” 25/06)

Riberas Del Paraná, Regatas, Somisa, Belgrano, Social Ramallo, Defensores De Villa Ramallo, C A Sacachispas, Social y Deportivo La Emilia (todos de San Nicolás); Los Indios, Argentino de Junín, San Martín, 9 de Julio, Cavul (de Junín); Gimnasia y Argentino de Pergamino.

Sede: Regatas San Nicolás

A) 3 Cuadrangulares y 1 triangular (por sorteo de localía en cada uno)

Cuadrangular “A”: Riberas Del Paraná – Regatas – Belgrano – Social Ramallo

Sede: Sacachispas

Cuadrangular “B”: Somisa Sn – Defensores Vr – La Emilia – Sacachispas

Sede: Argentino Pergamino

Cuadrangular “C”: San Martín – 9 De Julio – Cavul – Argentino Pergamino

Sede: Los Indios Junín

Triangular “D”: Los Indios Junín – Argentino Junín – Gimnasia Pergamino

1ro y 2do de cada zona pasan semifinales por cuadrangulares.

Categoría sub 15 (días de juego: “A” 03/06 – “B” 11/06 – “C” 18/06 – “D” 24/06)

18 Equipos

Regatas, Somisa, Belgrano, Social Ramallo, Defensores, C A Sacachispas, S y Dep La Emilia (todos de San Nicolás); Alianza, Sportivo, Comunicaciones, Argentino, R Gutierrez, Gimnasia (todos de Pergamino; Los Indios, Argentino, 9 De Julio, El Linqueño y Ciclista (de Junín).

6 Triangulares (por sorteo de Localía)

Sede: 9 De Julio

Triangular “A”: 9 de Julio – El Linqueño – Comu

Sede: Ciclista

Triangular “B”: Alianza – Ciclista – Sportivo

Sede: Los Indios

Triangular “C”: Los Indios – Argentino J – Gimnasia

Sede: Argentino P

Sede: Defensores

Triangular “D”: Regatas – Somisa – Argentino P Triangular “E”: Belgrano – Defensores – La Emilia

Sede: R Gutierrez Triangular “F”: Social R – Sacachispas – R Gutierrez

1ro de cada triangular clasifica a semifinales.

Categoría Sub 17

17 Equipos (días de juego: “A” 04/06 – “B” 17/06 – “C” 20/06 – “D” 25/06)

Los Indios, Argentino, San Martín, 9 de Julio, El Linqueño, Ciclista, Cavul, Porteño (todos de Junín); Defensores, C A Sacachispas, S y Dep La Emilia, / Belgrano 1, Belgrano 2, Regatas (todos de San Nicolás); Alianza, Sportivo, R Gutierrez (todos de Pergamino).

2 Cuadrangulares y 3 Triangulares (por sorteo de localía)

Sede: Cavul

Cuadrangular “A”: Los Indios – San Martín – 9 De Julio – Cavul

Sede: Ciclista

Cuadrangular “B”: Argentino J – Ciclista – El Linqueño – Porteño

Sede: Belgrano Sn

Triangular “C”: Belgrano Amarillo (1) – Sacachispas – Alianza

Sede: Regatas Sn

Triangular “D”: R Gutierrez – Regatas – Defensores

Sede: Soc Y Dep La Emilia

Triangular “E”: La Emilia – Sportivo – Belgrano Rojo (2)

1ro de cada triangular clasifica a semifinales.

Organización

• Los días de juegos están establecidos. Lo que debe hacer el equipo local es poner horarios de juego y en algunos casos diagramar el triangular o cuadrangular (salvo los ya establecidos) e informar a los demás equipos con la suficiente antelación como para poder organizarse. Además una vez confirmados los horarios se deberá informar urgente en detalle la programación de los mismos a mail de referencia.

• Equipo sede se encarga de costos arbitrajes y mesa de control. Como así también la filmación de los encuentros y en caso de doble jornada y con equipos provenientes de otras ciudades disponer de vianda o almuerzo.

• La recaudación es para el equipo local. Valor de entrada hasta $500.

• Equipo local se encarga de elevar (subir foto de planilla a grupo ni bien termine cada partido, más allá de realizarla de manera digital) planilla de todos los juegos de la jornada más allá de los canales que cada Asociación tenga para hacerse de la misma.

• En caso de no poder jugarse con planilla digital por algún motivo, no suspender el partido, jugarlo con planilla formato papel, con la obligación de enviar planilla inmediatamente terminado cada encuentro vía whatsapp (grupo vigente).

• Prever colores de camisetas para los encuentros.

• Categoría sub 13 no más de 2 cuartos por jugador

• Categoría sub 15 aplicar 3 x 1 para las entradas.

• Categoría sub 17 libre (resuelto en reunión de delegados).

• Pelotas de juego en categoría U13 masculino y todas las categorías de femenino N° 6 (la usada por cada asociación)

• Pelotas de juego en categorías U15 y U17 N° 7 (Molten)

• En todos los cuadrangulares son 4 partidos, definan o no una posición o pasaje a otra instancia.

• En todos los triangulares sembrados o no y/o por la ubicación la forma de programar debe ser “A” vs “B” – perd vs “C” – gan vs “C”

• Se menciona además que el horario de comienzo del último partido de jornada en ningún caso deberá exceder las 17 horas, salvo acuerdo de partes.

Sistema de desempates

De acuerdo a las Nuevas Modificaciones e Interpretaciones de las Reglas del Básquetbol determinadas por FIBA y homologadas por la CAB que entraron a regir a partir del 01-01-2015 las Clasificaciones de Equipos se aplicarán de acuerdo a los siguientes criterios y en el orden establecido:

a) La clasificación de los equipos se establecerá de acuerdo a su historial de victorias y derrotas, otorgando dos (2) puntos por cada partido ganado, un (1) punto por cada partido perdido (incluido los perdidos por inferioridad) y cero (0) punto por cada partido por “no presentación.

b) El procedimiento se aplica para cada equipo que haya disputado un único partido contra cada Adversario del Grupo así como para cada equipo que haya disputado dos partidos o más contra cada Adversario.-

c) Si dos o más equipos tienen el mismo registro de victorias y derrotas en todos los partidos del Grupo, los partidos disputados entre estos dos o más equipos decidirán la clasificación. Si dos o más equipos tienen el mismo registro de victorias y derrotas en los partidos disputados entre ellos, se aplicarán estos criterios y en este orden:

1) Mayor diferencia de goles en los partidos disputados entre ellos.-

2) Mayor número de goles conseguidos en los partidos disputados entre ellos.-

3) Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.-

4) Mayor número de goles en todos los partidos del grupo.-

5) Si estos criterios siguen sin decidir la clasificación, esta se decidirá mediante un Sorteo.