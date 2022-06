Dieron a conocer los play in de U15

Tras haberse cerrado la fase regular del campeonato apertura “Raúl Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquet, se dispuso que la semana próxima se de inicio a los play in.

Primero comenzará a jugar la categoría U15, luego los U17 y posteriormente será el turno de la primera división. Los cuartos de final de U19 fueron programados también para esta semana entrante.



Cruces confirmados de mayores

Los play off de cuartos de final que están confirmados son 9 de Julio vs Argentino de Junín y San Martín vs Deportivo Baigorrita.

Esto se juega con el sistema viejo de la Federación Bonaerense, play off 1-2. Es decir el primero en Argentino y Baigorrita, los dos restantes en 9 de Julio y San Martín.



Play in - "Mayores" (a un solo juego)

Domingo 26

Club Junín

20 Mayores - Junín (7º) - Rivadavia (8º)

Club Sarmiento

20 Mayores - Sarmiento (9º) - Ciclista (10º)



Martes 28

Perdedor juego 7º/8º

21 Mayores - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º



Play in "U15" (a un solo juego)

Miércoles 22

Club Ciclista

20. U15 - Ciclista (7º) - Argentino "A" (8º)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "B" (9º) - Cavul (10º)





Jueves 23

Club Perdedor Juego 7º/8º

20 U15 - Perdedor 7º/8º . Ganador 9º/10º



Play in "U17" (a un solo juego)

Jueves 23

Club Porteño

20 U17 - Porteño (7º) - Los Indios "B" (8º)

Club San Martín

20 U17 - San Martín (9º) - Sarmiento (10º)



Viernes 24

Perdedor Juego 7º/8º

20 U17 - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º

Cuartos "U19" (al mejor de 3)

Miércoles 22

Primer partido

Club San Martín

20 U19 - San Martín (6º) - 9 de Julio (3º)