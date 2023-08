Carlos Cavalleri será el entrenador de Sarmiento

El verde puso manos a la obra para disputar el Torneo Clausura en la Asociación Juninense de Básquetbol.

Tras la salida del coordinador y entrenador Maxi Tamburini a Atlético Villegas, Sarmiento buscó reemplazantes y no consiguió.

Como había adelantado Democracia, llamaron a Adrián Capelli, que declinó la oferta. En carpeta también estuvo Mario Andrade, pero no aceptó. Por esto, y ante la falta de tiempo, Carlos Cavalleri, quien era el máximo responsable de la Sub Comisión de Básquet, se hará cargo de la dirección técnica.

Jugadores

Sarmiento sufrirá muchas ausencias ya que varios jugadores decidieron competir en el Torneo Prefederal. Francisco Vargas arregló en Cavul, Marcos Villar y Franco Farina se encuentran en Los Indios y esperan saber la continuidad de Juan Orcesi y Lorenzo Picchi. Por ahora, la única cara nueva sería Ignacio Dupuy, proveniente de Club Junín.

Rivadavia también se refuerza

Rubén Lorio continuará siendo el DT de Rivadavia y abrochó la llegada de dos refuerzos: el tirador Jeremías Rojo -sin lugar en Los Indios- y además el pivot proveniente de Club Junín, Sacha Vandame. Pudo lograr la continuidad de Pablo Panetta, pero no así la del pivot Uriel Bruzzese que se iría a Deportivo Baigorrita.

Cavul, a la espera de un refuerzo más

El equipo de Papón Freston tiene a Nicolás Payero, Juan Ignacio Vincenti y el Turbo Vargas como refuerzos, pero está buscando un tirador más. Al ver como su rival directo, Linqueño, se armó fuerte, buscará tentar un perimetral goleador más. ¿Llegará Leandro “Pájaro” Bordoy?.

Asociación Pergaminense

Por la Asociación Pergaminense competirán el reciente campeón, Argentino, y Comunicaciones. Tras la consagración en el torneo local, el Albo perdió a sus principales baluartes Benjamín Levato y Luciano González (permanecerán en Pergamino Básquet para la Liga Argentina). Jugarán: Santiago García Cano, Nicolás Valdés, Marcos Torregrosa, Lucas García Cano, Valentino Cichilitti, Matías Colliard, Santiago Giacaglia, Sacosky, Eugenio Lavezzo, Valentino Santillán. Y se sumaron el ex Somisa Noé Grunale y Gonzalo Maggio. DT: Francisco Colombo.

En tanto, por el lado de Comunicaciones estarán sus dos caras nuevas, Martín Gandoy y Facundo Castro; además de Santiago Rosset, Federico Díaz, Manuel Nobeli, Kurt Piccione, Eugenio Corroquer, Santino Lasagna, Ignacio Gobetti, Bautista Gobetti, Francisco Ochoa, Tiziano Colombo y Tomás Iglesias. DT: Ricardo Palacio.

Asociación sannicoleña

Regatas, de la última Liga Federal, mantuvo a Valentín Ingrata, Patricio Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Nicolás Lemme, Domingo Felicetti y el juvenil Juan Manzano. Las incorporaciones fueron el base Franco Zandomeni (desde Somisa), el pivot Carlos Báez (ex Pergamino Básquet) y el alapivot Matías Rosas (ex Sport Club Cañadense). Bajas: Santiago López, Matías Alluchón, Federico Repetti y Alejandro Mena. Pablo Dastugue seguirá siendo el entrenador de los regatenses.

Belgrano dio la nota al “repatriar” a Nicolás Ferreyra, quien volvió al club en el que se formó luego de quince años. Al base se le sumaron las contrataciones del escolta Octavio Lagger –en su vuelta a la institución tras un paso por Olimpia de Venado Tuerto-, del base cordobés Lautaro Urquiza, de los internos Fabrizio Cosolito (viene de jugar en la segunda división de Chile), Octavio Parizzia (ex Sportsmen Unidos de Rosario) y Patricio Barral (ex Trebolense). Continuará Ignacio Alimena.

No siguen: Ríos, Sbardella, Ramírez, Calcaterra, Dell, Caraballo y Lallana. A su vez, Martín Blanco reemplazará a Rafael Calcaterra en la dirección técnica.

Somisa mantuvo a Ramiro Cruz y a Maximiliano Valentini. Se sumaron al equipo dirigido por Nicolás Arámburu el base correntino Axel Méndez, el escolta surgido en las Inferiores somiseras Bruno Castonjáuregui, el alero platense Yago Sánchez, y los internos Sebastián Andollo (volvió tras haber jugado en Defensores el último año), Gerónimo Ramallo (ex Sport Club Cañadense) y Alejandro Mena (desde Regatas).

Los que no continúan son Zandomeni (emigró a Regatas), Ise, Ferraris, Grunale, Bosch, Marcos y Sangoy.

Social de Ramallo –campeón del Provincial de Clubes en 1994- confirmó las continuidades del perimetral correntino Sub-23 Axel Verdún y del pivot Sub-21 formado en Regatas Ciro Figueroa. Al mismo tiempo definió los arribos del pergaminense ex Los Andes Alejandro Astudillo y del joven interno ex Belgrano Joaquín Barile. El Celeste está en la búsqueda de un base y de otro interno para cerrar su roster, el cual se completará con jugadores locales. DT: Brian Stanford.

Por su parte, Defensores, con Guillermo Parnisari como su flamante DT, sumó a los internos Francisco Bonaguro y Nicolás Fenley. Estos nombres se suman a los de Antonio Natalini, Fausto Dignani, Martín Scianca, Agustín y Facundo Porta, más los juveniles Francisco Añasco, Santino Sica, Francisco González y Martín Leguizamo. DT: Guillermo Parnisari.

Sacachispas no anunció nuevos jugadores, aunque llegarían entre tres y cuatro incorporaciones, para agregarse a Facundo Sáez, Francisco Soldarini, Ayrton Vega, Juan Molina, los hermanos Sebastián y Julián Davini, Mateo Dosio, Juan Pablo Grosso y Santiago Méndez. DT: Claudio Sánchez.

Forma de disputa del prefederal

Al formato, se armarán dos zonas, una con seis equipos y otra con siete (se sorteará cuál es la A y cuál es la B).

Luego serán asignados a cada una de ellas, sacando una bolilla por asociación, de su respectiva bolsa.

En la fase regular se disputarán diez fechas, jugando todos contra todos en dos ruedas (ida y vuelta) dentro de cada grupo.

Al término de esta etapa los primeros cuatros de cada zona se clasificarán a los play-offs, en los que habrá tres instancias, cuartos de final, semifinales y final.

En cuartos de final se cruzarán 1° Zona A vs. 4° Zona B, 2° A vs. 3° B, 1° B vs. 4° y 2° B vs. 3° A.

En semifinales, los que ganen se convertirán en finalistas, pasarán a definir el título y lograrán el pase a la Liga Federal. Los perdedores de esas series se enfrentarán por el tercer puesto y por el último cupo rumbo al campeonato correspondiente a la tercera categoría del básquetbol argentino. La competencia ofrecerá tres plazas para la Liga Federal 2024. Hoy se conocerá el sorteo de las zonas.