Nicolás Romano: El juninense de los tres anillos

Por segundo año consecutivo el jugador juninense Nicolás Romano se consagró campeón de la Liga Nacional.

En la temporada anterior lo hizo defendiendo los colores de San Lorenzo de Almagro y curiosamente derrotando a Quimsa de Santiago del Estero con un resultado idéntico (3 a 2). Ese fue para los Gauchos de Boedo el quinto título en fila de la LNB.

Esta temporada, Nico cambió de casaca. Se mudó a Córdoba y se puso la roja y blanca para llevar a Instituto a tocar el cielo con las manos.

Tras obtener el Torneo Súper 8, a principios de año como un título aperitivo, la Gloria salió a buscar su primera presea en la Liga Nacional.

Hizo un torneo impresionante, los playoffs fueron mejores todavía y las finales de película.

Así Instituto llegó a su primer título nacional en básquetbol y el ala pivote juninense lo vivió de esta manera: “Esto es increíble, estoy exhausto, y creo que todavía no caigo en lo que conseguimos.

Pero es algo que deseamos con muchísima fuerza, todos teníamos muchas ganas de ganar este torneo, es hora de descansar y disfrutarlo”.

A los 35 años de edad el juninense nacido en las entrañas del barrio de Las Morochas y formado en Argentino de Junín, se encuentra en su mejor momento. Logró un promedio de 13.8 puntos, 7.2 rebotes y 1.6 asistencias en 29 minutos por partido disputado.

Y Nico también dijo: “Hicimos un gran equipo que tuvo que pasar por grandes situaciones a lo largo de la temporada. Eso nos hizo más fuertes e hizo que seamos un grupo muy unido, y que pudieramos llegar a estas finales. Nosotros llegamos a estar en la posición número 11 de la tabla, con situaciones de Covid-19 y otras cuestiones que nos pasaron en su momento, pero remontamos y a partir de ahí, a pesar de eso, todos teníamos en la cabeza que íbamos a jugar las finales. Y seguimos así, unidos, y pensábamos partido tras partido que lo íbamos a ganar desde la defensa, la intensidad y confiando en cada de uno de nosotros”.

Y en relación al increíble desenlace que se vivió en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, afirmó: “Teníamos claro que el partido se definiría en la última bola y la embocamos nosotros”. Precisamente, la última bola fue el tiro libre que desató el festejo de Instituto al conseguir el primer título de LNB en su historia.

La selección

Pero no es solamente esto. A su brillante presente con el título en la institución cordobesa, se sumó la convocatoria a la Selección Argentina de Néstor García para disputar las próximas Ventanas FIBA clasificatorias al Mundial 2023.

Estos partidos serán los días 30 de junio y 3 de julio ante Venezuela y Panamá, respectivamente.

Y más…

Nicolás Romano es el primer basquetbolista del plantel de Instituto Central Córdoba que continuará su carrera fuera de nuestro país.

Recientemente fue confirmado como nuevo refuerzo del plantel de los Gladiadores de Anzoátegui, institución que disputará la Superliga de Venezuela.

Romano ya tuvo un paso por Venezuela. En el año 2019 jugó para los Guaiqueríes de Margarita. Fue una de sus experiencias en el extranjero, porque también jugó en México, en Fuerza Regia de Monterrey.

La Superliga de Venezuela comenzará a disputarse el viernes 8 de julio, aunque los Gladiadores harán su estreno el día posterior enfrentando a los Supersónicos de Miranda.

El nuevo equipo del jugador juninense ya tenía confirmado a figuras como Gregory Vargas, Tony Mitchell y José Materán, entre otros.

Al respecto Nico comentó: “Es otra oportunidad que se me presenta. Ya estuve allí y me fue bien, así que me voy con la valija cargada de ilusiones”.

Medallero juninense

Nicolás Romano

2012/13 campeón con Regatas Corrientes.

2020/21 campeón con San Lorenzo de Almagro.

2021/22 campeón con Instituto Central Córdoba.

Daniel Aréjula

1989 campeón con Ferro Carril Oeste.

Aldo Erven Yódice

1994/95 campeón con Independiente de Pico.

Damián Tintorelli

2014/15 campeón con Quimsa de Santiago del Estero (con Chiche Jápez de asistente de Silvio Santander).

Santiago Scala

2016/17 campeón con San Lorenzo de Almagro.