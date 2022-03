Argentino mejoró, pero no pudo contra Peñarol

Argentino no pudo sobreponerse a Peñarol y a los árbitros de turno. Fueron demasiado.

Más allá de esto, el Turco mejoró, jugó bien y estuvo a tiro de ganar el partido en el estadio Mundialista de Mar del Plata.

Gran comienzo de Argentino. Hizo un parcial de 13 a 7 en seis minutos apuntalado por el juego interno de Daniels y el oportunismo de Cooper, Alderete y Rodríguez Suppi.

Y lo cerró bien el Turco con más de Daniels 20-11.

Pero en el segundo cuarto un solo jugador de Peñarol le dio vuelta el partido: Joaquín Valinotti. El pibe metió la friolera de 6 triples seguidos y chau primer tiempo: 41-34. Tal vez Argentino pecó en no descubrir en el “scouting” al “caradura” del equipo y a la postre lo pagó demasiado caro.

Ya en el tercer cuarto Argentino volvió a dominar las acciones, esta vez contando con los triples que se le venían negando del primer tiempo. Y los metió todos juntos. Tres de Slider, Alderete y Suppi se hicieron presentes en la canasta para ganar 60 a 56.

El Turco peleó el juego a brazo partido en el cierre. Peñarol –con solo dos foules en su haber en casi 10 minutos- aprovechó las licencias arbitrales para poder cerrar el juego a su favor.

A pesar de esto Argentino no clausuró el partido de la mejor manera. Con otras opciones, optó por la tozudez de Cooper y Rodríguez Conner que le hicieron masticar la arena en las playas marplatenses.

Anoche

Peñarol 73 vs Argentino 71

Olímpico 86 vs La Unión Fsa 70

Quimsa 87 vs Regatas 70

21.30 Argentino vs Riachuelo

