La Unión de Formosa goleó anoche a Argentino

Argentino perdió estrepitosamente ante La Unión de Formosa 97-74, anoche en el reinicio de la Liga Nacional de Básquetbol.

La Unión jugó en nuestra ciudad un básquet sencillo, rápido y contundente, demostrando ser muy superior al quinteto dueño de casa.

Los Formoseños se llevaron todo. La victoria, la diferencia y el honor. Lo de Argentino fue muy pobre, tal vez el peor partido de todo el campeonato.

Argentino no pudo hacer pie de movida. Tuvo ofensivas apresuradas con malas determinaciones y fue cediendo lentamente terrero que en un punto se le hizo irrecuperable.

La Unión manejó a la perfección sus sistemas –que para la defensa Turca fueron indefendibles- y comenzó sumando de la mano de Ferreyra y Maldonado.

Después empezó con las volcadas de Crawford y Arn, cuando ya la defensa local pasó a ser cartón pintado en la cancha, para un parcial de 23-10.

Lejos de mejorar en el segundo cuarto, Argentino empeoró su situación dentro de la cancha. Y recibió lapidarios 30 goles en diez minutos. Los siete jugadores que pisaron la cancha convirtieron para los formoseños que redondearon un primer tiempo de 53-27.

El segundo tiempo estuvo de más. La Unión, con el partido dominado, solo puso el piloto automático para llevar al resultado a buen puerto.

Para Argentino, rápidamente debe ser borrón y cuenta nueva. La semana que viene llega Olímpico de la banda, uno de los más duros equipos del campeonato.

Anoche

Ferro 76 vs Riachuelo 60

Oberá Tc 20 vs San Lorenzo 0

Comunicaciones 60 vs Platense 86

Regatas 84 vs Quimsa 79

Hoy

20 Instituto vs Obras





Domingo 9

20 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Fixture Turco

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

____________________________________

