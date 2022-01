Argentino reanuda ante La Unión

Argentino recibirá esta noche la visita de La Unión de Formosa, equipo que viene de perder en Caballito ante Ferro por 75 a 73.

Será desde las 21.30 en El Fortín de las Morochas con arbitraje del capitalino Pablo Estévez, el mendocino Pablo Leyton y el entrerriano Javier Mendoza.

El equipo Turco presentó todos los hisopados negativos, de acuerdo al protocolo vigente para Covid-19. Por lo tanto está en condiciones de afrontar el juego de esta noche con el plantel completo.

Hoy

21 Ferro vs Riachuelo

21 Oberá Tc vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Platense

21.30 Regatas vs Quimsa

21.30 Argentino vs La Unión Fsa

Mañana

20 Instituto vs Obras.