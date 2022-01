Ciclista quiere afirmarse en el lote de punteros

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de Racing de Chivilcoy en la reanudación de La Liga Argentina de Básquetbol.

El Verdirrojo buscará afanosamente la victoria para permanecer en el lote del puntero del campeonato. El rival no es de los más fáciles y viene prendido con el quinteto juninense en la tabla posicional.

Dirigen desde las 21 el mendocino Pablo Leyton, con los capitalinos Guillermo Grondona y Florencia Benzer.

La fecha

20 Colón (Sf) vs Deportivo Norte

20.30 Villa Mitre vs Quilmes

20.30 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

21 Estudiantes (C) vs Estudiantes (Ola)

21 Jachal vs Independiente (O)

21 Ciclista vs Racing (Ch)

21 Del Progreso vs Zárate

Mañana

21 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Ameghino

22 Independiente (Sde) vs Echagüe

Martes 11

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (O)

21.30 San Isidro vs Libertad

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 12

21 Jachal vs Barrio Parque

21 Estudiantes (T) vs Echagüe

21 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Ciclista en enero

9/1 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahía Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.