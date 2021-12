Argentino tampoco pudo contra Atenas

Técnico que debuta, gana. Claudio Arrigoni vino con un pan debajo del brazo para Atenas de Córdoba, que le ganó a Argentino 101-81.

Argentino comenzó bien en el primer cuarto y lo terminó muy mal. Fue un comienzo a toda orquesta con una lluvia de triples (Cooper-Correa-Slider) que obligaron al local al frenar el partido.

Y tras cambiar las marcas Atenas comenzó a recuperarse y mucho tuvo que ver en ello Argentino. Por ejemplo Daniels tirando de tres y el Griego descontando cinco puntos “gratis”, haciéndole pagar al Turco los graves errores, como corresponde.

Argentino perdió la mesura en la cancha. De dominador a dominado en un mismo acto. Grave: 24-23 abajo.

Y no se pudo acomodar más. Atenas lo pasó por arriba fagocitando cada uno de los errores y horrores que cometió en la cancha. Resultado: 53-35.

El azul hizo doce magros goles en diez minutos y la diferencia para el local fue casi abismal. Un goleo repartido entre los titulares y cinco puntitos sumadores que llegaron desde el banco, fue suficiente para pasar a tener el juego controlado.

Argentino mejoró ofensivamente en el tercer cuarto, pero recibió la misma cantidad de goles. Conclusión: 77-60 abajo a diez minutos del final. Cooper y Slider le dieron vida al Turco en la canasta, al tiempo que Latraius Mosley se hizo un pic-nic en cada ofensiva local.

Nada que hacer para Argentino en los diez minutos finales. Atenas, con el resultado amarrado, conservó y estiró la diferencia a jugosos 20 puntos…por si las moscas en el futuro.

Argentino recibe este sábado la visita de Unión de Santa Fe, con arbitraje de Daniel Rodrigo, Roberto Smith y Alberto ponzo.

Anoche

Instituto 71 vs Platense 74

Regatas 87 vs Peñarol 89

La Unión Fsa 70 vs Olímpico 81



Hoy

21 San Lorenzo vs Riachuelo

21 Ferro vs Hispano



Viernes 17

21.30 San Martín vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs Platense

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)



Sábado 18

21 Argentino vs Unión (Sf)

21 Boca vs Oberá Tc

21.30 La Unión Fsa vs Hispano

21.30 Ferro vs Quimsa



Domingo 19

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)



Fixture Turco

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF



Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones



Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa



Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico



Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba



Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino



Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino



Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino



Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

El dato

Anoche debutó como árbitro de Liga Nacional el “Puma” Franco Anselmo. Dirigió la Unión de Formosa vs Olímpico de La Banda. Un orgullo para la ciudad de Junín haber colocado otro árbitro en la LNB. Habla a las claras del progreso constante del colegio de árbitros Fortunato Costa de la AJB.

