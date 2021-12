Buenos Aires debuta esta noche ante Río Negro

Comienza hoy el campeonato argentino U17 masculino. El seleccionado de la provincia de Buenos Aires se encuentra desde el mediodía de ayer en Viedma. Anoche hizo un entrenamiento en el lugar de juego para reconocer la cancha y hoy a las 21.10 debutará ante el anfitrión Río Negro.



En la historia, Buenos Aires logró nueve veces el campeonato argentino de esta categoría, el último de ellos en 2017. En la última edición, disputada en 2019, quedó en la quinta ubicación.



El plantel

Jugadores: Ghietti, Thiago; Capelli, Santiago; Gerbaldo, Valentino; Barrionuevo, Felipe; Manzano, Juan; Brovarone Rivera, Faustino; Barrionuevo, Franco; Aaliya Lee, Abraham; Ibarra, Juan Martin; Marino, Axel Sebastián; Sala, Gerónimo; Prome, Tiiziano Uriel.

Entrenador: Chami, Juan Pablo.

Asistente Técnico 1: Clavell, Daniel Martín.

Asistente Técnico 2: Fazeuilhe, Franco.

Árbitro: Biset, Alexis.

Presidente de la delegación: Chami, Miguel Ángel.

Cronograma

Zona Sur

Hoy

19.10hs - FeBamba vs Neuquén

21.10hs - Río Negro vs Buenos Aires



Jueves 16/12

19.00hs - FeBamba vs Buenos Aires

21.00hs - Río Negro vs Neuquén



Viernes 17/12

18.10hs - Buenos Aires vs Neuquén

20.10hs - Río Negro vs FeBamba.

____________________________________

Seguinos en Twitter