Los Indios fue patrón y sota en Zárate

Los Indios jugó un partidazo en Zárate y derrotó a Independiente por 78 a 72. El Canario batalló toda la noche y recién en el embalaje final impuso su supremacía contra el diablo zarateño. Ahora manda en el grupo 1 con el puntaje ideal.

Juega 9 de Julio

Esta noche, desde las 20, 9 de Julio recibe la visita de Náutico de San Pedro en el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco. Dirigen Ezequiel Valente (de San Nicolás) y Jorge Ale (de Pergamino).

Segunda fecha

Grupo 1

Independiente Zte. 72 Vs Los Indios 78

Hoy: 9 de Julio vs Náutico SP (Valente-Ale)

Hoy: Comunicaciones (P) vs Argentino TL (Castroagudín-Tenaglia)

Grupo 2

Pueblo Nuevo 81 vs Platense 63

Social 60 vs Independiente Tandil 67

Gimnasia Ch. 55 vs Racing Ol. 63

Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio

Cuarta fecha

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)

Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.