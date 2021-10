Hoy Ciclista-Villa Mitre

En la prosecución de la Sede Junín de La Liga Argentina, esta noche Ciclista Juninense buscará extender su racha ganadora ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Juegan en último turno, a las 21.30. Detalle:

Hoy

14 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Villa Mitre vs Ciclista

Mañana

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso