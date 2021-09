9 de Julio dejó el invicto en Trenque Lauquen

Anoche se jugó la cuarta fecha del Provincial de Clubes. 9 de Julio perdió en Trenque Lauquen ante Argentino por 84 a 78 y se quedó sin punta y sin invicto.

Además, Cavul venció a Atlético Villegas como visitante por 70 a 64. Los Indios tuvo fecha libre.

Resultados

Zona Nº 1

Atlético Villegas 64 vs Cavul (L) 70

Argentino (Tl) 84 vs 9 de Julio (J) 78

Libre: Los Indios

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

9 De Julio (J) vs Atlético Villegas

Cavul (L) vs Los Indios (J)

Libre: Argentino (Tl)

Zona N° 2

Defensores (Vr) 59 vs Independiente (Z) 63

Sacachispas (Vc) 72 vs Comunicaciones (P) 71

Libre: Náutico (Sp)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Independiente (Z) vs Sacachispas (Vc)

Comunicaciones (P) vs Náutico (Sp)

Libre: Defensores (Vr)

Zona N° 3

Pueblo Nuevo (O) 62 vs Independiente (T) 68

Racing (O) 87 vs Alvarado (MdP) 54

Libre: Smata (MdP)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Alvarado (MdP) vs Pueblo Nuevo (O)

Independiente (T) vs Smata (MdP)

Libre: Racing (O)

Zona N° 4

Platense (Lp) 75 vs Social (Ak) 72

Náutico (Z) 69 vs Gimnasia (Ch) 80

Libre: Deportivo (Sv)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Social (Ak) vs Náutico (Z)

Gimnasia (Ch) vs Deportivo (Sv)

Libre: Platense (Lp)

Hoy, segunda del mini

Estos son los partidos de minibásquetbol para el día de hoy:

10 hs. 9 de Julio vs Porteño (Premini, mini y U13)

10 hs.Los Indios B vs Cavul (Premini y mini)

10 hs. San Martín vs Los Indios (Cebollitas, premini, mini y U13)

10.30 hs. Club Junín vs San Martín (Mini)

12.15 hs. Club Junín vs Argentino (Premini y cebollitas)

11 hs. Cicista vs El Linqueño (Premini, mini y U13) (en cancha de Sarmiento)

11 hs. Sarmiento vs Argentino B (Premini solamente)

15 hs. Ciclista vs Sarmiento (solo cebollitas, en cancha de Sarmiento)

Analizan contratar a Santiago González

Finalmente por cuestiones que exceden a Argentino, Jameel McKay no llegará al comienzo del Súper 20. Es por eso que la dirigencia del Turco se quiere mover rápido y estaría pensando en contratar a Santiago González. El Pivot cuenta con un ascenso en el club y tendría el respaldo de la comisión directiva. Se define en estas horas.