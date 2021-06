Rafael Paulichi: “Me encontré con un club que tiene pretensiones altas en el torneo”

Ciclista Juninense confirmó su nuevo fichaje. Como adelantó Democracia, se trata del brasileño Rafael Paulichi. El interno habló con Democracia tras el primer entrenamiento en el Coliseo del Boulevard y describió sus primeras sensaciones.

El club

“Me gustó mucho el club, creo que todo deportista desea competir con lo máximo de excelencia, y cuando encontrás un lugar que tiene las mismas expectativas es muy bueno. Las pretensiones son altas y hay que aprovecharlo”.

El grupo

“Es un grupo muy lindo, me aceptaron bien y me ayudan para que la adaptación sea la más rápida posible, son buenos pibes y se nota. Hay química. Esperemos dar lo mejor dentro del campo de juego”.

El país

“La verdad que es mi segunda experiencia aquí en Argentina. Me gusta mucho el país y su gente, el mate y el asado”.

Su llegada

“La verdad que se dio todo muy de golpe, me invitaron a venir a jugar y me pareció linda idea poder volver a estar en actividad y principalmente retornar a la Argentina. En un día me habló Maxi Dilluvio (el vicepresidente) y en el otro ya estaba viniendo a Junín. Corrió todo rápido y perfecto. Ya estoy entrenando con todas las ganas”, finalizó.

El viaje a Chivilcoy

Mañana viernes, Ciclista Juninense será visitante de Racing de Chivilcoy. El verdirrojo juega el partido de vuelta ante los dirigidos por D´Ambrosio, que vienen de caer ante Lanús. En Junín, fue triunfo del verdirrojo por 94-87.

Fixture Olavarría

Lunes 21

11 Ciclista vs. Lanús

15 Quilmes vs Racing (Ch)

19 Gimnasia (LP) vs Estudiantes (Ol)

Martes 22

11 Lanús vs Quilmes

15 Gimnasia (LP) vs Ciclista

19 Estudiantes (OL) vs Rivadavia

Jueves 24

11 Ciclista vs Rivadavia

15 Quilmes vs Gimnasia (LP)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (OL)

Viernes 25

11 Rivadavia vs Quilmes

15 Estudiantes (OL) vs Lanús

Domingo 27

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia vs Gimnasia (LP)

Lunes, 28

11 Rivadavia vs Estudiantes (OL)

Fixture Lanús

Lunes 21/6

14:00 - Villa Mitre vs. Rocamora

16:30 - Parque Sur vs. Del Progreso

19:00 - Estudiantes (C) vs. D. Viedma

Martes 22/6

14:00 - Rocamora vs. Atenas

16:30 - Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 - Parque Sur vs. D. Viedma

Jueves 24/6

14:00 - Rocamora vs. D. Viedma

16:30 - Atenas vs. Estudiantes (C)

19:00 - Parque Sur vs. Villa Mitre

Viernes 25/6

14:00 - Del Progreso vs. Rocamora

16:30 - Atenas vs. Parque Sur

19:00 - Villa Mitre vs. Estudiantes (C)

Domingo 27/6

11:00 - Del Progreso vs. Villa Mitre.