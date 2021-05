Daniel Jaule: “El triunfo en Concordia lo catalogo como una gran hazaña”

Ciclista Juninense atraviesa el mejor momento de la temporada al lograr seis victorias en los últimos ocho compromisos, que lo mantiene en buena posición para poder clasificarse entre los ocho primeros y disputar los playoff de la Liga Argentina de Básquetbol.

El entrenador del plantel profesional, Daniel Jaule, dialogó en con Democracia sobre lo sucedido en Concordia, la próxima burbuja que se desarrollará en nuestra ciudad y el objetivo que tiene CCJ de meterse en los playoff.

-¿Qué análisis hacés de los partidos disputados en Concordia?

-“El ser visitante siempre es complicado, sabemos los problemas que tuvimos en los partidos. En el primer juego contra Rocamora nos costó mucho. Lo sacamos adelante pero nos jugó en contra que lo queríamos ganar antes de jugarlo".

"El partido contra Parque Sur fue muy atípico, porque Roquez Johnson jugó siete minutos (lo descalificaron) y anotó cero puntos, algo que nunca ocurre. Después nos toca un rival difícil que venía muy dulce en cuanto a resultados como lo es Estudiantes. Este triunfo lo catalogo como una hazaña, una muestra de carácter increíble del equipo. El día anterior con Parque Sur, nuestra queja como cuerpo técnico era que no nos dimos cuenta de que lo podíamos ganar sin Johnson; y 24 horas después, demostraron todo lo contrario. Estábamos 17 puntos abajo, sufrimos la rápida salida de Derrick Woods (descalificado), la descalificación de Maxi (Tamburini) y también la salida de Johnson… y los muchachos se impusieron a todo”.

-Se festejó mucho ese punto

-“Porque fue un gran premio ganar este partido. Los chicos tuvieron un compromiso espectacular con el equipo. Cuando terminó el partido sentí un orgullo impresionante, los jugadores dejaron la vida”.

-¿Qué opinás de las jugadas polémicas?

-Me molestó mucho la situación en la que no quisieron ir a ver el codazo que le dieron a Maxi (Tamburini). Yo pedí ver la jugada de nuevo, como habían visto todas. Y me cobraron falta técnica por pedirla, me dio mucha bronca. La quinta falta que le cobran a Roquez Johnson fue una vergüenza. Todos nos podemos equivocar, no pasa nada, pero Roquez se la banca y está todo bien, lo que nos molesta es que lo fueron a buscar de mala manera”.

-Ahora se viene la burbuja en Junín...

-Para nosotros es fundamental esta burbuja. Cada partido es una final porque se están definiendo situaciones. Estoy seguro de que la cancha estaría llena si la temporada fuera normal. Quiero jugar siempre en mi cancha, porque estamos todos los días acá”.

-¿Qué sensaciones tenés de volver a dirigir en tu ciudad?

-“Estoy muy cómodo, estoy feliz de dirigir en Junín. Lo estoy disfrutando porque Migui (Had, presidente) hace todo lo posible para que no nos falte nada. La organización es cada vez mejor. Mis equipos históricamente van de menor a mayor y pensé que esta sería la excepción porque nuestra pretemporada fue muy buena de verdad. A la larga el trabajo da sus frutos y estamos mejorando. Cada vez estamos mejor y a mí que tengo mucha experiencia no me pesan 6 derrotas seguidas o ganar 5 partidos seguidos. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo y el equipo trabaja muy bien, por eso estoy contento”.

-¿La gente no puede ir a la cancha, pero creés que se valora a este equipo?

-“Me gustaría que el hincha de Ciclista se sienta identificado con este equipo. Todo lo que está sucediendo alrededor del equipo, sobre todo el entusiasmo, se debe a cumplir un poco con el objetivo. No importa si ganás o perdés, pero siempre dejando todo. La idea, cuando empezamos, era tener un equipo joven y con gente de Junín. De a poco lo vamos logrando, pero aún falta mucho”, finalizó.

Fixture Junín

Viernes 21

14 Quilmes MdP vs Parque Sur

16.30 Estudiantes Olav. vs Estudiantes Concordia

19 Ciclista vs Tomás de Rocamora

Sábado 22

14 Quilmes vs Estudiantes Concordia

16.30 Estudiantes Olav. vs Tomás de Rocamora

19 Ciclista Juninense vs Parque Sur

Lunes 24

14 Tomás de Rocamora vs Quilmes MdP

16.30 Parque Sur vs Estudiantes Olav.

19 Ciclista vs Estudiantes Concordia

Martes 25

16.30 Ciclista vs Estudiantes de Olavarría

Fixture Lanús

Viernes 21/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Racing

13:00 - Rivadavia vs. Villa Mitre

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Sábado 22/5

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Lunes 24/5

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Martes 25/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Jueves 27/5

11:00 - Racing vs. Rivadavia.