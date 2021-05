Cambiaron todos los horarios de la burbuja de Ciclista Juninense debido al protocolo

Debido a los protocolos del Covid-19, fueron modificados en el día de ayer los horarios de la burbuja de La Liga Argentina que se realizará desde este viernes en el Club Ciclista Juninense.

El primer turno iba a comenzar a las 2 de la tarde y fue pasado para las 11 de la mañana.

Y el último que se jugaba a las 19 pasó a las 17.30. Detalle:



Fixture Junín

Viernes 21

11 Quilmes MdP vs Parque Sur

15 Estudiantes Olav. vs Estudiantes Concordia

17.30 Ciclista vs Tomás de Rocamora



Sábado 22

11 Quilmes vs Estudiantes Concordia

15 Estudiantes Olav. vs Tomás de Rocamora

17.30 Ciclista Juninense vs Parque Sur



Lunes 24

11 Tomás de Rocamora vs Quilmes MdP

15 Parque Sur vs Estudiantes Olav.

17.30 Ciclista vs Estudiantes Concordia



Martes 25

16.30 Ciclista vs Estudiantes de Olavarría

Fixture Lanús

Viernes 21/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Racing

13:00 - Rivadavia vs. Villa Mitre

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Sábado 22/5

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús