Ciclista no pudo contra el Lobo Platense

Ciclista Juninense cayó ayer contra Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido que no se le presentó favorable desde el minuto cero.

La desidia en la marcación del perímetro llevó a Ciclista Juninense a correr de atrás ante el Lobo Platense todo el partido y perder el segundo juego de la burbuja de Lanús por 77 a 65.

La ley del ex, más vigente que nunca. Pablo Alderete (21 goles y 12 rebotes, doble doble) fue la figura de Gimnasia y Esgrima La Plata que se metió de lleno en el lote de los de arriba.

Ciclista no pudo hacer pie de movida. Con un Roquez Johnson a media máquina (un solo doble en el primer cuarto) careció de volumen de goles y Gimnasia la metió de todos lados.

El Lobo arrancó con tres triples seguidos (Sánchez, Lancieri y Alderete) que lo dispararon en el marcador, cerrando con un goleo repartido entre el resto del plantel 21-15.

El segundo cuarto fue de transición. Ciclista remó sin el potencial de Johnson y Gimnasia le cambió doble por doble para seguir manteniendo la diferencia en el marcador: 37-31.

Roquez Johnson comenzó a aparecer en el tercer cuarto, pero desapareció el resto. En la defensa, el Verdirrojo recibió cuatro triples (2 de Cejas, Remolina y Acuña) que fueron determinantes a la hora de los números, porque entró al último cuarto 10 abajo (46-56).

Esta diferencia Gimnasia la sostuvo en base a que liberó a Johnson (que tome los goles que tenga que tomar) pero que el resto no convierta. Y así ganó el partido.

Pablo Alderete (1 triple, 2 dobles) y Joaquín Acuña (4 dobles, 1 simple) –sin olvidarnos del triple de Nicolás Remolina- fueron suficientes para la victoria final del Lobo Platense.

Ciclista juega mañana miércoles frente a Rivadavia de Mendoza.





Ayer

Ciclista (J) 65 -Gimnasia LP 77

Del Progreso 80 – Dep. Viedma 84

Quilmes 64 – Lanús 70

Libre: Racing



Hoy

Independiente (Sde) - Villa San Martín a las 11

Miércoles 14

Gimnasia LP-Quilmes a las 16.30

Rivadavia (M)-Ciclista (J) a las 19.00

Racing (C)-Estudiantes (O) a las 21.30

Libre: Lanús

Jueves 15

Quilmes-Rivadavia (M) a las 19.00

Estudiantes (O)-Lanús a las 21.30

Libre: Gimnasia



Viernes 16

Gimnasia LP-Rivadavia (M) a las 21.30



Lunes 12 (en Junín)

21.30 Ciclista vs Racing de Chivilcoy