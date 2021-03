Maximiliano Dilluvio: “En la sede de Viedma se jugó en una burbuja sin protocolos”

El vicepresidente de Ciclista Juninense, Maximiliano Dilluvio, se refirió a los inconvenientes que se suscitaron en la burbuja de Viedma (Río Negro), donde se jugó una instancia de la Liga Argentina de Básquetbol, con participación de la entidad verdirroja de nuestra ciudad.

El dirigente de la institución de la avenida General San Martín dijo que “se jugó con público, sin protocolos para que sea burbuja". "En el hotel hubo aislados por Covid-19 y eso no deja de ser llamativo", apuntó el dirigente del club de nuestro medio.

Maximiliano Dilluvio denunció hoy que en la burbuja sanitaria de la Liga Argentina en Viedma había "público en las tribunas" y no se cumplieron los protocolos acordados para la competencia.

"En Viedma se jugó un cuadrangular con público sin protocolos para que sea burbuja", apuntó el directivo de la entidad verdirroja juninense.

Asimismo, sostuvo que "la sede de Viedma no parece ser una burbuja. Se ve mucha gente en las tribunas, delegaciones mezcladas con el público y poco control sanitario".

Es que si bien Río Negro tiene habilitada la presencia de gente en las gradas, en el partido contra Atenas de Patagones se observó cómo se violaron las medidas de distanciamiento, el uso de barbijos, al punto que en la tribuna popular había alrededor de 100 personas cantando, saltando e insultando a los jugadores juninenses, sin ningún tipo de prevención en lo sanitario y la seguridad.

"Sería oportuno ajustar estas cuestiones para evitar contagios y el efecto dominó en los planteles", continuó el dirigente de la institución juninense con sede en la avenida San Martín, en una nota con el medio Uno Contra Uno.

"Si se contagia un jugador dentro de la delegación, se pierden todos los partidos. Hay que respetar si es metodología burbuja y, si no, hacerlo ida y vuelta como el Federal", concluyó Maximiliano Dilluvio.

Todas las fechas de las burbujas

Debe destacarse que para la continuidad de las últimas etapas se podrán incorporar a las burbujas ciudades que ya han presentado sus propuestas o repetir algunas localidades, de acuerdo con la conveniencia de los respectivos cruces.

Las fechas venideras en la Liga Argentina son las siguientes:

Conferencia Sur, 10 al 16 de marzo, ciudad de Mar del Plata, jugarán:

Deportivo Viedma; Atenas de Patagones; Del Progreso de General Roca; Villa Mitre de Bahía Blanca; Quilmes de Mar del Plata; Estudiantes de Olavarría; y Ciclista Juninense.

En Concepción del Uruguay (Entre Ríos): Atlético Lanús; Rivadavia de Mendoza; Racing de Chivilcoy; Gimnasia y Esgrima La Plata; Tomás de Rocamora; Parque Sur de Concepción del Uruguay; y Estudiantes de Concordia.

Del 6 al 12 de abril, en Olavarría: Jugarán Racing de Chivilcoy; Atlético Lanús; Rivadavia de Mendoza; Gimnasia y Esgrima de La Plata; Quilmes de Mar del Plata; Ciclista Juninense; y Estudiantes de Olavarría.

En la ciudad de Lanús: Del Progreso de General Roca; Deportivo Viedma; Atenas de Patagones; Villa Mitre de Bahía Blanca: Parque Sur de Concepción del Uruguay; Estudiantes de Concordia; y Tomás de Rocamora.

Del 23 al 30 de abril, en la ciudad de Viedma (Río Negro): Competirán Racing de Chivilcoy; Atlético Lanús; Rivadavia de Mendoza; Gimnasia y Esgrima de La Plata; Del Progreso de General Roca; Deportivo Viedma; Atenas de Patagones; y Villa Mitre de Bahía Blanca.

En la ciudad entrerriana de Concordia se enfrentarán: Quilmes de Mar del Plata; Ciclista Juninense; Estudiantes de Concordia; Parque Sur de Concepción del Uruguay; Estudiantes de Olavarría; y Tomás de Rocamora.

Conferencia Norte, del 11 al 17 de marzo, jugarán en Rosario estos equipos: Barrio Parque de Córdoba; Ameghino de Villa María; Deportivo Norte de Armstrong; San Isidro de San Francisco;

Atlético Echagüe de Paraná; Unión de Santa Fe; Colón de Santa Fe; y Sportivo América de Rosario.

En la ciudad de Salta lo harán: Villa San Martín de Resistencia; Central Argentino Olímpico de Ceres; Independiente BBC de Santiago del Estero; Tiro Federal de Morteros; Estudiantes de Tucumán; Riachuelo de La Rioja; y Salta Basket.

Del 7 al 13 de abril, en la capital de Entre Ríos, Paraná, jugarán: Villa San Martín de Resistencia; Central Argentino Olímpico de Ceres; Independiente BBC de Santiago del Estero; Tiro Federal de Morteros; Atlético Echagüe de Paraná; Unión de Santa Fe; Colón de Santa Fe; y Sportivo América de Rosario.

En La Rioja capital se enfrentarán: Barrio Parque de Córdoba; Ameghino de Villa María; Deportivo Norte de Armstrong; San Isidro de San Francisco; Estudiantes de Tucumán; Riachuelo de La Rioja; y Salta Basket.

Del 23 al 30 de abril van a confrontar en Resistencia (Chaco): Estudiantes de Tucumán; Riachuelo de La Rioja; Salta Basket; Villa San Martín de Resistencia; Central Argentino Olímpico de Ceres; Independiente BBC de Santiago del Estero; y Tiro Federal de Morteros.

En Villa María (Córdoba) van a enfrentarse: Atlético Echagüe de Paraná; Unión de Santa Fe; Colón de Santa Fe; Sportivo América de Rosario; Barrio Parque de Córdoba; Ameghino de Villa María; Deportivo Norte de Armstrong; y San Isidro de San Francisco.