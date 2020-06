Cuando los Macario Boys coparon Las Morochas

Uno de los torneos más importantes del año 1997 fue, sin duda, el primer oficial denominado “Círculo de Periodistas Deportivos de Junín”.

Toda la atención de la prensa puesta en el campeonato y por supuesto los equipos se armaron convenientemente para buscar el título en disputa.

En la conjunción de situaciones se comenzaron a dar los cambios generacionales de jugadores en todos los clubes.

Entonces, Sarmiento se llevó a los hermanos Had (Miguel y Hugo), al Negro Conti (todos de Ciclista Juninense) y de Argentino al base Alfredo Taró. Armó un lindo equipo que se complementó con Esteban Lidonel Cattelani, el Negro Peralta, Vílchez, etc. Todos bajo la batuta de Juan Roberto Macario.

Sarmiento ya le había ganado en la ida al Turco (que esa noche había contado con Gastón Zagrodny, Rubén Sartor y Palito Gil), en Arias y Necochea, por 78-75 (27 de Hugo Had) el 22 de abril.

Sarmiento fue por el desquite a Las Morochas el 3 de junio y, literalmente, se lo llevó puesto: 88-69. Fue la noche en la que los “Macario Boys” hicieron un monólogo en una cancha vacía (después del partido preliminar no quedó “ni el gato” en Argentino del frío que hacía).



¿El alumno o el maestro?

Pero siempre hay una historia más atrapante para contar. Y eso es lo que viene ahora.

Hacia el mes de julio el campeonato entró en la etapa de play off reclasificatorio. Argentino chocó contra Sarmiento y encima perdió el primer punto de local (81-73, el 8/7).

La “Turqueda” caminaba por la cornisa. No volaba una mosca por el estadio azul del barrio Las Morochas.

La cuestión es que Cristian Márquez se hizo cargo del equipo y en siete partidos lo sacó campeón del oficial “Círculo de Periodistas Deportivos de Junín”. Le ganó a Sarmiento el segundo (92-83 en Arias y Necochea con 29 de Gastón Zagrodny y 22 de Farol Sartor) y 77-73 el desempate en Las Morochas el 20 de julio (22 de Luciano Uzqueda, 18 de Gastón Zagrodny).

Acá vale llamarse a la reflexión. El primero de los “desmembramientos Macarianos” comenzaba a tener vuelo propio. Cristian Márquez le había ganado a Juan Roberto Macario. Si se quiere, puede interpretarse como el pase de antorcha o el guiño del maestro que ya el “Profe” estaba listo para volar. Y vaya si lo estuvo. Fue el encargado de los procesos de los ascensos encadenados de Argentino en su vida deportiva (ganó regional, provincia, Liga Nacional “C”, Liga Nacional “B” y llegó al TNA. No llegó a la “A” por cuestiones que hoy no vienen al caso, pero estuvo a un paso).

Y fue uno de los mejores entrenadores que dio la ciudad de Junín en los anales de su historia.

Ya después, más que seguir dirigiendo, Juan Roberto Macario siguió sacando entrenadores de Sarmiento. Y de los buenos…



¿Cómo siguió el torneo?

En semifinales Argentino eliminó a Ciclista Juninense 2-1 (los tres en Ciclista). El Vedirrojo ganó el primero 76 a 74 (25 de Facundo Sosa, 17 de César Pastorino).

Argentino los dos restantes 92-83 (26 de Farol Sartor, 24 de Gastón Zagrodny y 21 de Juan Antonio Abdala) y 87-80 el desquite con 22 de Juan Antonio Abdala y 17 de Gastón Zagrodny.

La final fue 2-1 ante Los Indios. El primero lo ganó Argentino 75-72 (26 de Gastón Zagrodny, 21 de Rubén Sartor) el 29 de julio. En el segundo se impuso Los Indios 100-85 (25 de Mauro Puertas, 21 del Monje Carabajal y 20 de Nicolás Biurrun) el 31 de Julio. Y el desempate fue para Argentino 84-71 (32 de Farol Sartor como figura indiscutible de la noche) el 5 de agosto de 1997.

Ciclista quedó tercero en el campeonato por diferencia de goles sobre Club Junín.