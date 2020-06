La noche en la que se lucieron Arias y Capelli

Últimos calorcitos del otoño, linda época para comenzar el campeonato. Hacia allí fueron los dirigentes locales en el año 1996 y decidieron –ya con toda la documentación en regla- comenzar el campeonato a mediados del mes de abril.

Para el primer torneo apertura de la temporada eligieron el nombre “75 Aniversario del Club Junín” en homenaje a la señera entidad de Ataliva Roca que precisamente ese año estaba de festejos por el arribo a sus bodas de brillantes.

Y qué mejor que inaugurar el partido en su propia casa, más allá de que no se hizo ningún artilugio antes de comenzar a jugarse el certamen.

Fue fijada la fecha del 17 de abril –noche de luna nueva- para dar rienda suelta a otro torneo más de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Partido inaugural para Junín y Villa Belgrano.

Los de la Placita no habían jugado en 1995 y retomaron la actividad precisamente este año con un equipo más competitivo.

Llevaron al recordado Alemán Naso para que lo dirija –que estaba en Sarmiento- y se reforzó convenientemente con Coco Arias, Mauro Pinelli, Osvaldo González, el Flaco Ferraresi, entre otros.

Pero claro, del otro lado el líder de la manada era Adrián Capelli… y todos lo conocían de haberlo visto jugar en Sarmiento.

Resultó que esa noche le cambiaron 10 veces la marca y no lo pudieron parar en toda la noche.

Le metió la friolera suma de veintiocho goles y, cuando no era él, aparecía del otro lado del aro Ignacio Cuchetti (26 goles) o desde afuera Juan José Echaire (22).

Terminó siendo goleada de Club Junín 107 a 86 y fue la primera vez en la historia que los de Ataliva Roca superaron las cien concreciones ante los de la V Azulada.