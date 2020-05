Adrián Capelli: El depredador voraz de la canasta, en los años 90

Mis comienzos como jugador fueron en el Club A-tlético Sarmiento donde tengo como recuerdo haber salido campeón en las categorías premini y juveniles.

Pasaba la mayor parte de mi tiempo entre el colegio y el club. En primera debuté a los 16 años, siendo juvenil.

Recuerdo como compañeros de esa época a Miguel Sofía, Martín Sofía, Néstor Ibarra, Sergio Longo, Rubén Lorio, Gustavo Poggi, Gustavo Marchesi, Marcelo Mansilla, Carlos Vílchez , Enrique Vignasse y muchos que no me vienen a la memoria ahora.

Quiero agradecer el apoyo que recibí siempre de Juan Roberto Marcario, Sergio Lumbardini y Osvaldo Suárez.

Podría decir que fue una linda etapa como jugador, donde tuve la suerte de participar en varios campeonatos provinciales representando a mi ciudad.

Fue una época de variada competencia donde conocí mucha gente y gané también muchos amigos.

El básquet de esa época no era tan dinámico como es ahora, no había scouting del equipo adversario y las defensas eran más permeables, lo que facilitaba poder anotar más goles. Recuerdo en un partido haber convertido 60 puntos.

Mi experiencia como entrenador y jugador del Club Junín fue linda y motivadora porque es todo un desafío realizar las dos funciones a la vez. Me quedaron muy lindos recuerdos de toda esa etapa (4 años).

Mi llegada a Argentino se produce por Cristian Márquez que era el entrenador en ese entonces y me requiere como asistente técnico.

Me sedujo mucho la idea de estar en una competencia así y no lo dudé. Al poco tiempo (3 años ) la comisión directiva de ese momento (Osvaldo Caliri , Dadi Di Marco, Fito Di Marco y demás miembros) ante el retiro de Cristian me da la posibilidad de ser el entrenador jefe de liga y es allí donde comienza mi camino como entrenador profesional hasta el día de hoy.

Tengo cuatro ascensos (dos con Argentino y uno con Ciclista a la Liga Nacional “A” y uno con Ciudad de Bragado al TNA).

Mi mejor campaña considero que fue mi último año en Argentino, que formamos un equipo para salvar el descenso y llegamos a semifinal y también clasificamos a la liga Sudamericana. Actualmente soy el entrenador del Club Atlético Aguada de Uruguay, en el cual me siento muy cómodo y obviamente estamos en receso por la situación sanitaria mundial.