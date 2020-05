¿Terminó la temporada para Argentino de Junín?

Tras la declaración del presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Gerardo Montenegro, de continuar el campeonato se abrió la incógnita para Argentino de Junín.

La trama secreta de la continuidad del campeonato está basada primero en el contrato con la televisión, del que no se sabe si hasta entregó dinero por adelantado de los derechos federativos sobre el mayor campeonato de la República Argentina.

Segundo por las clasificaciones de los equipos para los torneos internacionales, las que no se pueden hacer a dedo.

Primero la idea iba a ser terminar con los ocho primeros equipos de la clasificación actual.

Parece que el resto pataleó fuerte y cambiaron jugar hasta los doce primeros equipos de la tabla actual.

Ahora bien: Argentino está 13º y por lo tanto exento de que pueda seguir jugando.

Al no haber descensos, no tiene sentido que los del fondo dilapiden dinero en esta difícil situación de pandemia por el coronavirus.

Pero, como no va a ser obligatorio continuar jugando, puede suceder que alguno de los de arriba desista de participar por el título.

Entonces, le correspondería a Argentino pasar a ocupar esa posición y seguir en la competencia.

Igual, como no es obligatorio, difícilmente Argentino participe con todo el gasto extra que eso conllevaría.

Por lo expuesto, parecería que la temporada para el Turco estaría cerrada definitivamente.

Lo que viene

Con un dólar, hoy, a 140 pesos el panorama para la próxima temporada es negro. No hay otro color posible para dilucidar lo que se viene en el básquetbol nacional.

Salvo los equipos sostenidos por los Feudos Provinciales (con plata del erario público) al resto de los equipos del “llano” les va a costar poder contratar un jugador extranjero (uno de medio pelo saldría 560 mil pesos por mes, más los gastos de casa y comida). Ya están evaluando en algunas entidades jugar con todos valores nacionales y no ir más allá de donde les ajusta el zapato.

Argentino generalmente nunca buscó desequilibrarse y aun cuando la economía se disparó en medio del calendario basquetbolístico, siempre cumplió con sus obligaciones.

Pero todo parece indicar que el presupuesto que se viene será todavía más austero que el de esta temporada que aún está en danza.

Lógicamente con Matías Huarte a la cabeza, el Azul deberá redoblar los ingenios para captar jugadores de real valía para armar un equipo de similares características al actual que apunte a conservar la categoría para la temporada 2020-2021, de la que no se sabe cuándo y cómo se va a disputar.

Liga 2019-2020

Le restaría jugar al Turco estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.