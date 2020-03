Mázzaro: “No vuelvo al profesionalismo”

Julio Mázzaro dialogó con Democracia y contó, en la cuarentena, cómo lleva la vida sin ser jugador profesional.

Tras dejar el básquet

“Bueno la verdad que mi vida sin ser jugador profesional la llevo muy bien, disfrutando mucho mi familia que es lo que me gusta. Cuando llegué a Junín jugando el federal tuve la oportunidad de hacer los cursos de entrenador de básquet y eso hizo que no fuese tan abrupto el dejar de jugar y pasar a hacer otra cosa.

Sigo ligado al básquet que es lo que disfruto. El no tener que parar abruptamente y poder disfrutar de mis hijos, de mi señora y todos los proyectos que uno piensa para después que se retira es reconfortante”

La ciudad de Junín

“Junín en mi vida ocupa un lugar muy importante. Haber jugado y tenido muchos minutos en Deportivo Roca me hizo venir varias veces acá. Pero llegar a Junín, a Ciclista y tener un poco más de protagonismo hizo que se catapultara mi carrera como jugador y también el hecho de que haya conocido a mi señora y a su familia.

Lógicamente después de recorrer varios lugares en Argentina jugando, decidí radicarme acá porque es una ciudad que significó mucho y es la ciudad donde vive mi señora y como entrenador también es muy importante.

Es la oportunidad de desarrollarme tanto en Sarmiento como en las selecciones de Junín, en una nueva carrera que tengo ahora y disfruto”.

El futuro

“Solo me dedico a dirigir mini básquet e inferiores que es lo que me gusta, no tengo en mi cabeza meterme en el mundo profesional de nuevo. Me gusta ver crecer a los chicos y ayudar en su desarrollo”.