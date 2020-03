Tamburini superó los 1000 puntos en Ciclista

El capitán de Ciclista Juninense, Maximiliano Tamburini, superó el domingo los 1000 puntos en la institución que lo vio nacer. Lo logro siendo muy joven, a sus 23 años.

Su primera temporada fue al mando de Julián Pagura, en el equipo que luego saldría campeón de punta a punta y se coronaría en Córdoba, ante Instituto.

Luego disputó la temporada de Liga Nacional y fue partícipe de 2 campeonatos más en la vuelta del club al extinguido TNA.

Posteriormente de un año en Villa María, disputando la zona norte de la competencia, el “Guante” volvería a su club de la mano del entrenador Leonardo Costa, quien le daría la confianza a los 22 años para ser capitán. Esta temporada, bajo la tutela de Fabricio Salas, está teniendo un gran desempeño.



“La estadística está buena, pero lo que más me da orgullo es permanecer en este club que amo tanto y que me da mucho día a día. No es fácil, mi sueño era jugar profesionalmente algún día con esta camiseta y esto supera cualquier pensamiento que yo tuve de chiquito”, comentó Tamburini.

Para cerrar, el escolta subrayó: “Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que tuve en estas temporadas, sin ellos es imposible. Por su puesto a cada entrenador que me perfeccionó y confió en mí. A los directivos que siempre han confiado y me han apoyado y ni que hablar a los hinchas, se siente mucho el cariño”.

Marzo para Ciclista

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata.