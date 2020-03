Argentino y Porteño arrojan la primera bola

Esta noche arranca el Campeonato Apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En el estadio del Club Atlético Argentino, el dueño de casa recibe la visita de Porteño de Chacabuco desde las 21.30.

En tanto mañana miércoles Ciclista Juninense visitará a El Linqueño en el estadio “Eduardo Pis Ágata”. Detalle:

Hoy

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista vs El Linqueño

Miércoles 11

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Ciclista Verde

21.30 Mayores El Linqueño vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento “B”

19 U19 San Martín vs Sarmiento

Jueves 12

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista Rojo vs El Linqueño

21.30 U19 Ciclista vs El Linqueño

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Baigorrita

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios Azul vs Cavul

21.30 U19 Los Indios vs Cavul

Viernes 13

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Club Cavul

18 U15 Cavul vs Los Indios Amarillo

19.30 U17 Cavul vs Los Indios

21.30 Mayores Cavul vs Los Indios

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Los últimos campeones

El certamen de la Asociación Juninense de Básquetbol del año pasado arrojó estos campeones:

Campeonato apertura 2019

Infantiles

9 de Julio

Argentino

San Martín

El Linqueño

Menores

Ciclista

Argentino

9 de Julio

Cavul

Mayores

Cavul

Junín

9 de Julio

Ciclista

Juveniles

Argentino

Ciclista

9 de Julio

Los Indios

Campeonato clausura 2019

Infantiles

9 de Julio

Argentino

Cavul

San Martín



Mayores

El Linqueño

9 de Julio

San Martín

Argentino

Juveniles

Argentino

Los Indios

Ciclista

El Linqueño

Menores

Ciclista

Cavul.