Argentino derrotó a Porteño en su debut

Argentino dio cuenta de Porteño de Chacabuco en el debut de ambos en el torneo apertura local. Se impuso anoche por 92 a 72.

Hoy, en la continuidad del campeonato Ciclista Juninense visitará a El Linqueño en el estadio “Eduardo Pis Ágata”. Detalle:

Anoche

U17 Argentino 78 vs Porteño 54

Mayores Argentino 92 vs Porteño 72

U15 Ciclista 52 vs El Linqueño 50

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Ciclista Verde

21.30 Mayores El Linqueño vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento “B”

19 U19 San Martín vs Sarmiento

Jueves 12

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista Rojo vs El Linqueño

21.30 U19 Ciclista vs El Linqueño

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Baigorrita

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios Azul vs Cavul

21.30 U19 Los Indios vs Cavul

Viernes 13

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Club Cavul

18 U15 Cavul vs Los Indios Amarillo

19.30 U17 Cavul vs Los Indios

21.30 Mayores Cavul vs Los Indios

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino