Ciclista apabulló a Petrolero

Ciclista Juninense fue una tromba anoche en el Coliseo del Boulevard. Se llevó puesto de movida a Petrolero Argentino y le terminó ganando por 107-82, para seguir recuperando posiciones en la tabla.

No lo dejó ni respirar en el primer cuarto cuando ya le metió casi 30, de la mano de su dupla extranjera.

En el segundo cuarto le sacó más diferencia con un Tamburini encendido y una mano de Álvarez.

Y en el tercero lo terminó de liquidar con un contundente 31-21 en un funcionamiento colectivo majestuoso.

El último cuarto estuvo de más.

El 19 cierra de local ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

