Ciclista va por más

Ciclista Juninense recibe hoy desde las 21.30 a Petrolero Argentino de Plaza Huincul, en el segundo partido consecutivo que tiene como local antes del cierre de año. El Verdirrojo viene de ganarle un gran juego a Atenas de Patagones y buscará seguir por esta senda del triunfo.

Petrolero es un equipo bien armado: en sus filas tiene a los ex Ciclista Rodrigo Gonçalves y Federico Oggero. Viene teniendo una temporada más que aceptable y por eso hoy seguramente se dará un buen espectáculo.

En el último encuentro, el equipo dirigido por Fabricio Salas tuvo a Maximiliano Tamburini intratable con 27 puntos, bien acompañado por Bautista Arrascaete con 19 y 10 rebotes. Se espera un poco más del extranjero Amir Warnock, que es clave en el andamiaje del equipo.

Dirigen Pablo Leyton, Darío Bever y Elias Raboy.

El Verdirrojo luego cerrará su participación en el 2019 el próximo jueves ante Villa Mitre, también como local.

Hoy

21 Rocamora vs Quilmes

21.30 Ciclista vs Petrolero

21.30 Racing (Ch) vs Atenas

Mañana

21 Sportivo América vs Deportivo Norte

21 Unión (Sf) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Ameghino vs Oberá

21.30 Del Progreso vs Gimnasia (La Plata)

Martes 17

21.30 Balsuar Tiro Federal vs San Isidro

21.30 Centro Español vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Racing (Ch) vs Villa Mitre

21.30 Parque Sur vs Quilmes

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

22 Salta Basket vs Echagüe

Le resta en diciembre

15/12 (L) vs Petrolero

19/12 (L) vs Villa Mitre.